Primeras imágenes de la nueva cría de jaguar de Loro Parque en el exterior

La nueva cría de jaguar (Panthera onca) de Loro Parque, nacida recientemente en las instalaciones del zoológico, ya se deja ver con sus padres en el exterior. El animal, fruto de la unión entre 'Tito' y 'Naya', ha sido visto paseando por el recinto y recibiendo las atenciones de sus progenitores.

El nacimiento de esta cría se enmarca en el Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), coordinado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), cuyo objetivo es garantizar poblaciones genéticamente sanas bajo cuidado humano y reforzar el futuro de las especies amenazadas.

Sus padres

'Tito' nació en diciembre de 2013 en San Petersburgo y llegó a Loro Parque en octubre de 2025 procedente del Zoo de Hodonín (República Checa). 'Naya', por su parte, nació en enero de 2017 en el Zoo de Martinica y se incorporó a Loro Parque en marzo de 2019.

Desde su llegada, 'Tito' y 'Naya' han mostrado una compatibilidad extraordinaria, con comportamientos que el equipo nunca había observado antes en la hembra.

La pareja dio a luz a dos crías. Lamentablemente, una de ellas nació muy pequeña y débil y falleció poco después del parto, algo no inusual entre jaguares silvestres y otros felinos, mientras que la otra se muestra fuerte y activa, informaba Loro Parque al poco de su nacimiento.

Ahora, el zoológico ha compartido las primeras imágenes del animal saliendo al exterior.