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Huelga de médicos en Tenerife: los sanitarios salen a la calle este martes para reclamar un estatuto propio

Las protestas médicas se extenderán durante toda la semana en diversos hospitales y centros de salud del Archipiélago

Manifestación de médicos en Tenerife

Manifestación de médicos en Tenerife / Andrés Gutiérrez

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Los médicos irán a huelga los próximos 19 y 20 de marzo en Tenerife, dentro de la convocatoria de paro de todo el Servicio Canario de la Salud (SCS). El Sindicato Profesional de Médicos (CESM) ha convocado nuevas movilizaciones esta semana para reclamar la aprobación de un estatuto propio para el colectivo médico. Las protestas comenzarán este lunes en Gran Canaria y continuarán este martes en Santa Cruz de Tenerife, con una concentración prevista a las 11:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno.

La convocatoria forma parte de una serie de acciones organizadas por el sindicato en distintas islas del archipiélago y se enmarca dentro de la huelga nacional indefinida promovida para exigir un marco laboral específico para los médicos y facultativos.

Según ha informado CESM Canarias en un comunicado, con estas movilizaciones el colectivo vuelve a reclamar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que aclare si aplicará o no el estatuto propio que demandan los profesionales de la medicina.

Protestas a lo largo de toda la semana

Tras la concentración prevista en Tenerife, las movilizaciones continuarán el miércoles a las 11:00 horas en varios puntos del archipiélago, entre ellos el Hospital José Molina Orosa de Arrecife, el Complejo Hospitalario Universitario Insular de Gran Canaria, el Edificio de Actividades Ambulatorias de La Palma y distintos centros de salud.

El jueves las protestas también se trasladarán a otros centros sanitarios, incluidos hospitales de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura, además de la entrada del edificio de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, y las consultas externas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Reivindicaciones del colectivo médico

Desde CESM Canarias recuerdan que estas movilizaciones también responden, en el ámbito autonómico, a lo que consideran una falta de compromiso del Gobierno regional para cumplir los acuerdos alcanzados tras el final de la huelga médica de 2023.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres comunidades autónomas con mejores condiciones, así como la implantación de un sistema de traslados abierto y permanente dentro del Servicio Canario de la Salud a partir de enero de 2026.

El sindicato también reclama mejoras salariales en las horas de guardia para médicos residentes y especialistas, medidas que consideran fundamentales para evitar la fuga de profesionales hacia otras comunidades o hacia el sector privado.

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Según la organización, estas demandas son clave para garantizar el futuro de la sanidad pública en Canarias y frenar la pérdida de talento en el sistema sanitario.

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