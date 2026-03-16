La Aemet prevé viento moderado en las cumbres de Tenerife este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 16 de marzo, una jornada poco nubosa o despejada en las zonas altas de Tenerife. Habrá un predominio de los intervalos nubosos en el resto de zonas, que serán más compactos en las vertientes este y sur a partir de mediodía.

También se espera baja probabilidad de lluvia débil ocasional, principalmente en el norte y el este, mientras que seguirá la calima ligera en altura.

Las temperaturas continuarán sin cambios, o en ligero ascenso de las máximas en zonas del nordeste y de las mínimas en cumbres. Así, las mínimas alcanzarán los 16 grados, mientras que las máximas, los 22.

Viento de componente este flojo a moderado, tendiendo a flojo a partir de mediodía. En altas cumbres, del suroeste moderado.

Previsión general

En lo que respecta al conjunto del archipiélago, la Aemet indica que estará poco nuboso o despejado en altas cumbres. En Lanzarote, Fuerteventura y norte y este de Gran Canaria, nuboso tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto zonas, predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos en vertientes norte y este, donde habrá baja probabilidad de lluvia débil ocasional.

Viento de componente este flojo a moderado en general, de intensidad moderada en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada y a últimas horas, y tendiendo a flojo variable en las islas occidentales a partir de la mañana.

Jornada del martes

Por su parte, durante la jornada del martes 17, la previsión marca un predominio de los intervalos nubosos que serán más compactos por la tarde. Probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en vertientes oeste, noreste y cumbres, siendo en forma de chubasco en La Palma durante la tarde.

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas, imagen de archivo. / Joaquin Corchero - Europa Press

Calima ligera en altura, remitiendo de oeste a este durante el día.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que será moderado en las máximas de zonas altas de las islas centrales. Viento predominantemente de componente oeste, de inicio flojo y aumentando a moderado durante la mañana en las islas occidentales y por la tarde en las orientales, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes sur y norte por la tarde.