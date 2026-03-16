Adeje acoge nuevas sesiones de las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad centradas en la economía azul y la economía circular

Las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular continúan desarrollándose en Adeje con nuevas actividades centradas en la protección de los océanos y el impulso de modelos económicos más sostenibles. Este encuentro reúne a expertos, representantes institucionales, empresas y entidades sociales con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación en torno a los grandes retos ambientales, sociales y económicos vinculados a la sostenibilidad. La actividad está organizada por Farra Events con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje y la colaboración del Área de Medioambiente del Cabildo de Tenerife,

El próximo 17 de marzo, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Turístico de Adeje, se celebrará la mesa redonda ‘Políticas oceánicas y desarrollo de la economía azul local’, una sesión dedicada a analizar cómo la gestión sostenible de los ecosistemas marinos puede generar oportunidades económicas y sociales para los territorios costeros. El encuentro contará con la participación de especialistas internacionales como Max Bello, Brittany Lynn Bello, el investigador en ecología marina César Bordehore, el senador chileno Ricardo Lagos Weber y el experto en gestión pesquera Julio Chamorro Solís. La sesión será moderada por el fotógrafo submarino tinerfeño Francis Pérez.

Por su parte, el 19 de marzo tendrá lugar una nueva mesa redonda dedicada a la economía circular en Canarias, coordinada por Vanessa Collado Jerez. Bajo el título “Economía circular y gestión responsable de residuos”, la sesión abordará el papel de la correcta gestión de los residuos, la prevención, la reutilización y el reciclaje como pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible en el archipiélago.

En esta sesión participarán representantes del sector empresarial y de entidades especializadas en economía circular, entre ellos Íñigo José Núñez Quintana, David González Montañez, Francisco Valiño Cela, Jose Javier González Guzmán y Javier Rodríguez Suárez, quienes compartirán experiencias y propuestas orientadas a impulsar una gestión más eficiente y responsable de los recursos en Canarias.

Retirada de 10 kilos de residuos en el entorno de PuertoColón

La actividad de recogida y caracterización de residuos marinos realizada en Puerto Colón el pasado sábado, día 7, permitió retirar un total aproximado de 10,15 kilogramos de residuos durante una jornada de seis horas en la que participaron diez personas vinculadas al sector náutico. Esta baja cantidad de residuos pone de manifiesto el compromiso ya existente en la conservación del medio marino por parte de usuarios e instituciones.

La acción se desarrolló mediante la recogida manual desde pantalanes y la recuperación de residuos flotantes desde embarcaciones, así como mediante la separación y pesaje posterior de los materiales recogidos. Los resultados muestran que el vidrio fue la fracción predominante, con unos 5,5 kg, seguido por papel y cartón (2 kg), envases de plástico, latas y briks (1,65 kg) y otros restos (1 kg), lo que evidencia la presencia habitual de residuos asociados principalmente a la actividad turística y al pasaje de las embarcaciones.

El análisis de los residuos identificó como tipologías más frecuentes fragmentos y envases de plástico, botellas de vidrio y latas de bebidas, un patrón común en entornos portuarios con alta actividad recreativa. La iniciativa permitió además implicar directamente al personal de distintas embarcaciones que operan en el puerto, favoreciendo su participación en la retirada de residuos y en su correcta clasificación.

Este tipo de actuaciones no solo contribuye a mejorar el estado ambiental del entorno portuario, sino que también refuerza la sensibilización ambiental y la adopción de buenas prácticas en la gestión de residuos dentro del sector náutico.