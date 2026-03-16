Actualización de la actividad sismovolcánica en Tenerife: 84 terremotos registrados en el Teide este fin de semana

Los terremotos en Tenerife no han cesado este fin de semana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado durante el fin de semana en la zona de Las Cañadas del Teide 84 eventos, de los cuales se han podido localizar 59.

Sus magnitudes son menores de 1,8 mbLg y se sitúan, como en semanas anteriores, entre los 8 y los 21 kilómetros por debajo del nivel del mar, lo que implica que la actividad está con una profundidad mínima similar a la de la actividad precedente.

Este tipo de actividad, que consiste en la aparición de eventos LP e híbridos, no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

Actividad inusual

La actividad sismovolcánica inusual bajo la isla que comenzó en febrero de 2026 continúa, aunque a un nivel más débil que la semana anterior.

En concreto, consistió en eventos de baja frecuencia en Las Cañadas del Teide en forma de pulsos de eventos LP y decenas de eventos híbridos intercalados con estos. Pese a haberse registrado decenas de eventos híbridos, no se han observado enjambres de eventos repetitivos, pues las señales no presentan periodicidad temporal ni tienen suficientes características comunes para ello.

La actividad más reseñable durante el fin de semana fueron dos pulsos de actividad sísmica en la zona de Las Cañadas con eventos de baja frecuencia, ocurridos entre la 1:30 y 5:30 del sábado y entre las 7:30 y las 10:30 del domingo. Además, hay 59 terremotos localizados en Tenerife.

Red de vigilancia

El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual todos los parámetros posibles. De esta forma, realiza un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.