Nueva Línea, las "Guerreras K-Pop del merengue" que triunfan en TikTok

La popular orquesta canaria Nueva Línea ha logrado trasladar la tradicional música de verbena de pueblo al éxito nacional e internacional tras conquistar el algoritmo de TikTok y conectar con una audiencia joven que corea sus canciones como si fueran las nuevas "guerreras K-Pop del merengue".

"Las niñas se saben todas las canciones. Es impresionante. Nos ven como las 'Guerreras K-Pop' del Merengue", asegura en una entrevista con EFE el grupo formado por Maite, Sofía, Alicia y Raquel, cuatro jóvenes canarias de entre 19 y 24 años.

Con más de un millón de seguidores en la red social TikTok, donde algunos de sus vídeos acumulan más de 50 millones de visualizaciones, el grupo de Arafo reconoce no dejarse llevar por el furor del algoritmo y conservar la esencia de la música tradicional de verbena, con la que ha logrado unir un abanico de generaciones.

Un público variado

"Tenemos un público súper variado, con una horquilla de edad desde niños hasta mayores. Es una música para gente más mayor, de las fiestas del pueblo, y ver que las niñas se las saben todas las canciones, es impresionante", aseguran las vocalistas de esta popular banda tinerfeña con 23 años de historia.

El grupo Nueva Línea, en los Premios Dial. / Alberto Valdés / EFE

Pese a que el grupo de verbena no es nuevo, y que por él han pasado otros cantantes, las versiones actuales de las canciones 'Una noche de copas' (María Conchita Alonso, 1984) y 'Un beso' (Grupo Manía, 2002) han traspasado las pantallas de millones de usuarios en TikTok, contagiados por la energía del ritmo y sus letras.

"No estamos pensando en que no podemos bajar de nivel ni estamos posicionándonos, porque al final eso hace que no podamos disfrutar de lo que realmente nos gusta, que es cantar y disfrutar en el escenario", añaden.

Salto a la Península

El éxito de la orquesta -que completan cinco músicos más- les ha permitido dar el salto a los escenarios nacionales como Madrid, A Coruña, Conil de la Frontera (Cádiz) o Valladolid, agotando entradas y firmando un acuerdo con Universal Music España.

Sin embargo, para Maite, Sofía, Alicia y Raquel, pasar de la verbena del pueblo a gestionar su nueva exitosa trayectoria musical no está siendo fácil.

"A veces se nos complica un poco estar separados de casa, de nuestra familia, de nuestras personas más cercanas. Pero sí es cierto que nos apoyamos muchísimo y eso hace que todo sea mucho más llevadero", reconocen.

Sobre qué se dirían hipotéticamente a ellas mismas hace un año cuando comenzaron su exitosa andadura lo tienen claro y todas coinciden: "Prepárense para lo que viene".