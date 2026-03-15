El hermano Pedro cumple 400 años

Vilaflor de Chasna se prepara para vivir una de las conmemoraciones más importantes de su historia reciente. El municipio tinerfeño celebra el 400 aniversario del nacimiento de Pedro de San José de Bethencourt, conocido como el Hermano Pedro, primer santo nacido en Canarias y una de las figuras más universales surgidas del Archipiélago. La efeméride se conmemorará con un amplio programa de actos religiosos, culturales e institucionales que se desarrollarán a lo largo de todo el año, aunque su momento central tendrá lugar el próximo 21 de marzo, coincidiendo con la fecha de su bautizo.

La jornada principal se celebrará en la parroquia de San Pedro Apóstol de Vilaflor, el mismo templo donde fue bautizado el religioso en 1626. Allí tendrá lugar una solemne misa presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, a la que asistirán autoridades civiles y militares del Archipiélago. Entre los invitados se encuentran los alcaldes y alcaldesas de los nueve municipios de la comarca Chasna-Isora, territorios en los que el Hermano Pedro ostenta el título simbólico de alcalde perpetuo. Tras la celebración litúrgica se desarrollará una procesión por las calles del municipio y posteriormente un encuentro institucional.

Durante la jornada también se hará entrega de una medalla conmemorativa del cuarto centenario a los representantes municipales y a la presidencia del Cabildo de Tenerife, un gesto que simboliza el vínculo institucional que mantiene la isla con la figura del santo. Según destaca el Consulado de Guatemala en Canarias, se trata de una distinción única que refleja cómo la memoria del Hermano Pedro forma parte del propio tejido social e histórico de Tenerife, precisa Alejandro Tosco.

Pedro de San José de Bethencourt nació en 1626 en Vilaflor de Chasna

Antes del acto central, la imagen del santo recorrerá varios barrios del municipio en una peregrinación que busca acercar la celebración a los lugares vinculados con su historia familiar y con la tradición devocional del Sur de la isla. El itinerario comenzará el 16 de marzo, cuando la talla partirá desde Vilaflor hacia el núcleo de Ifonche, en el municipio de Adeje. Allí será recibida en el restaurante El Dornajo y posteriormente continuará en peregrinación hasta El Hoyo, donde se celebrará una misa.

Al día siguiente, el 17 de marzo, la imagen se trasladará a La Escalona. En este enclave está previsto un homenaje frente a los apartamentos Victoria antes de iniciar una peregrinación hasta la iglesia del lugar, donde se celebrará una nueva eucaristía. Posteriormente la imagen continuará su recorrido por Jama y regresará a Vilaflor el 19 de marzo, fecha en la que se conmemora el nacimiento del religioso.

La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, destaca el intenso trabajo que hay detrás de esta conmemoración y la ilusión con la que el municipio vive la cuenta atrás para la celebración. Según explica, el programa no se limita a los actos de marzo, sino que se prolongará durante los próximos meses con nuevas iniciativas culturales y educativas. Entre ellas se encuentra una semana cultural dedicada al santo, la creación de una ruta comarcal y local vinculada a su memoria, la puesta en marcha de una exposición itinerante y la edición de un libro infantil destinado a los centros escolares.

Además, en mayo está previsto un viaje institucional a La Antigua Guatemala para visitar el lugar donde reposan los restos del Hermano Pedro. Este desplazamiento simboliza la estrecha relación histórica que existe entre Canarias y el país centroamericano, donde el religioso desarrolló la mayor parte de su obra social.

El Hermano Pedro nació en Vilaflor en 1626 en el seno de una familia humilde. Con apenas 25 años emigró a Guatemala, donde desarrolló una intensa labor de asistencia social dirigida a los más necesitados. Allí fundó la Orden Bethlemita, dedicada a la atención de enfermos y personas sin recursos, y promovió diversas iniciativas solidarias que lo convirtieron en una figura muy respetada entre la población local.

Palabra de cronista oficial

El cronista oficial de Vilaflor, Nelson Díaz Frías, subraya que se trata probablemente de la persona nacida en Canarias con mayor proyección internacional. El religioso fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, convirtiéndose en el primer santo del Archipiélago. Sin embargo, su legado –explica el historiador–— trasciende el ámbito religioso, ya que su obra se adelantó en muchos aspectos a principios que hoy se relacionan con los derechos humanos.

Durante su estancia en Guatemala impulsó iniciativas pioneras para su tiempo, como la creación del primer hospital de convalecientes de Hispanoamérica y la asistencia a presos y personas marginadas de la sociedad colonial. Su labor se caracterizó por atender a los más necesitados sin distinción de origen, raza o condición social, algo poco habitual en el siglo XVII. Por ese motivo fue conocido como “el hombre que fue caridad”, una expresión que resume el espíritu de su vida y de su obra.

El papa Juan Pablo II canonizó al Hermano Pedro, primer santo nacido en Canarias

La importancia histórica del santo también se refleja en la profunda devoción que aún despierta tanto en Canarias como en Guatemala. En la isla de Tenerife, su figura está especialmente vinculada a la comarca Chasna-Isora, donde nueve municipios lo reconocen como alcalde honorario perpetuo y símbolo de unidad.

Los actos del cuarto centenario pretenden precisamente reforzar esa memoria colectiva y acercar su legado a las nuevas generaciones. En un contexto global marcado por cambios sociales y culturales, las instituciones organizadoras consideran que la figura del Hermano Pedro sigue representando valores universales como la humildad, la solidaridad y la hospitalidad.

Cuatro siglos después de su nacimiento, Vilaflor vuelve así la mirada hacia su hijo más universal. Las celebraciones no solo recuerdan la vida de un religioso que dejó una profunda huella en América, sino que reivindican el papel de Canarias como puente histórico entre continentes y culturas. En palabras de los organizadores, conmemorar al Hermano Pedro es también celebrar una parte esencial de la identidad de las islas y el ejemplo de una vida dedicada al servicio de los demás. Se ha cuidado el mínimo detalle, como la reciente visita del Santo Hermano Pedro a la Virgen de Candelaria, en su Basílica, devolviendo así la promesa que le realizó cuando se trasladó a Guatemala.