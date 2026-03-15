El Carnaval de Tenerife se despide en Arona con un coso con olor a crema solar

«¿Qué es el coso? ¿Esto se llama coso?». Juan Carlos Díaz responde así cuando se le pide su opinión sobre lo que está viendo. De Madrid y de escapada en Tenerife se encontró con el Gran Coso Apoteosis de Los Cristianos. «Pues muy animado, divertido...», consideró tras la aclaración de que el 'coso' era lo que tenía delante. Como él, varios miles de turistas y un puñado de tinerfeños disfrutaron en la tarde de este domingo de la última cita reseñable del Carnaval en la Isla, cuando la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina.

La combinación era peculiar. En el asfalto, grupos de Tenerife; en los alrededores, turistas pegados a una cuerda que delimitaba la zona del desfile o sentados en las terrazas bebiendo cerveza y viendo el Coso como quien sigue el ‘show’ nocturno del hotel, solo que en la calle y a las 16:30 horas.

La cita llevó hasta Arona a lo más granado del Carnaval tinerfeño. En la escaleta figuraban formaciones tan reconocibles como los Diablos Locos, los Zeta Zetas, Bahía Bahitiare, Tropicana, Cariocas… Tampoco faltaba la célebre comparsa Los Joroperos, capitaneada por el incombustible Fernando Hernández. «Venimos todos los años; somos un grupo más del Sur», expresó.

Cierre del Carnaval

Hernández puso de relieve que el Coso aronero es especial porque supone el cierre a los actos carnavaleros para los grupos. «Aquí todos despedimos el Carnaval; por eso viene la mayoría de las comparsas y otros grupos», manifestó mientras la celebración calentaba motores. Los Joroperos ocupaban el puesto 26 del medio centenar de participantes que unieron los Apartamentos Paloma Beach y el Centro Cultural de Los Cristianos en una tarde soleada.

Coso Apoteosis del Carnaval de Arona / Andrés Gutiérrez

Dos motos de la Policía Local abrían la comitiva. Detrás se alternaban formaciones y carrozas. Había un poco de todo. Hasta Harpo Marx, el personaje del Carnaval de Santa Cruz representado por Santiago Miguel Díaz, estaba por allí. «Vivimos del turismo, pero esto es un poco raro, qué quieres que te diga. ¿Cuánta gente hay de aquí?», se preguntaba Alejandro Hernández, que dijo haber ido a acompañar a su madre, miembro de una comparsa. Y lo cierto es que la fiesta invitaba también a la reflexión poblacional.

A pocos metros, Emma Wilson, una turista británica, seguía el desfile con una mirada diferente. «Vinimos a la playa, pero nos encontramos con el Carnaval; es muy bonito, mucho color», expresó en un español fluido. «No lo había visto nunca y a mis hijos les gusta», afirmó. «Mucha gente está aquí y todos lo están pasando bien; ¡hay buen rollo, energía!», dijo.

Sobremesa a ritmo de batucada

«Es un acto divertido para pasar un buen rato», opinó Tamara González, vecina de Candelaria. Había quedado a comer con una amiga y la sobremesa la pasaron al compás de las batucadas. «Es un reflejo de lo que es el Sur; aquí vive gente de muchísimos países y eso se nota también en el carnaval; es lo normal», expresó al preguntársele por los contrastes.

Olor a crema solar, gente volviendo de la playa, otros yendo, partidos de pádel ajenos al colorido y un sol agradable. Y seguían pasando agrupaciones carnavaleras y otras a medio camino entre el baile y las carnestolendas. «Nos dijeron que el carnaval de Tenerife era famoso, pero no imaginábamos encontrarlo también aquí y menos tan cerca de Semana Santa», indicó el italiano Luca. «En Italia, o al menos en la zona de la que venimos nosotros, los carnavales suelen terminar mucho antes», añadió acompañado de varios familiares, que detallaron que habían viajado por una semana a Tenerife y que se estaban hospedando en Adeje.

Un participante en el desfile saluda a los espectadores. / Andrés Gutiérrez

Otro enfoque era el de Toñi, componente de una de las comparsas que participaron en el desfile. «Yo he venido ya con la comparsa un par de años y la verdad es que me lo he pasado bien», explicó esta vecina del barrio santacrucero de Añaza. «Esto aquí es distinto a otros actos a los que solemos ir y, aunque no es demasiado conocido, viene un montón de gente porque todos los turistas que están por aquí, pese a que muchos no saben ni que el acto es hoy, se lo encuentran por la calle, se paran y lo ven», detalló.

Por su parte, Santiago y Teresa Torrens dijeron estarlo pasando «pipa, estupendamente». Son valencianos, ya jubilados y esta es la cuarta vez que viajan hasta Tenerife. «Está muy bonito. Siempre hemos visto por la televisión cómo los canarios vivís los carnavales y nos gusta mucho», destacó el primero. «Le ponéis mucha pasión y en un acto como este se nota; se ve que la gente que está bailando está disfrutando», agregó Teresa.