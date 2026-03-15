La Aemet avisa de una jornada marcada por los vientos fuertes y la lluvia débil en el norte de Tenerife este domingo

La jornada de este domingo, 15 de marzo, estará marcada en Tenerife por los vientos, que podrán ser muy fuertes en algunos puntos de la isla. Así mismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que la zona norte no escapará de la lluvia débil e incluso, podrá haber heladas débiles en las cumbres.

Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios, oscilando los termómetros entre los 16 y los 21 grados.

En el conjunto del archipiélago se espera viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste, y alguna racha ocasional muy fuerte durante la madrugada. En las cumbres, moderado del nordeste de madrugada, amainando a viento flojo de dirección variable durante la mañana.

Previsión del tiempo

La previsión meteorológica de la Aemet para la provincia tinerfeña, recogida por EFE, es la siguiente:

TENERIFE

Nuboso en el norte con probable lluvia débil, apertura de algún claro en horas centrales salvo en el extremo nordeste que se mantendrá nuboso. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado. Temperaturas con algún ligero descenso en zonas de interior y sin descartar heladas débiles en cumbres. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, más intenso durante la primera mitad del día cuando no se descarta alguna racha muy fuerte. En cumbres, moderado del nordeste de madrugada, amainando a viento flojo de dirección variable durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 20

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil, disminuyendo a intervalos durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado. Temperaturas con algún ligero descenso en el suroeste. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertientes sureste y oeste, más intenso durante la primera mitad del día cuando no se descarta alguna racha muy fuerte. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 21

Oleaje en la costa de Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

LA PALMA

Nuboso en el norte y este con probable lluvia débil, sin descartar que puedan ser persistentes. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado, con algún intervalo en el oeste por la tarde. Temperaturas con algún ligero descenso en zonas de interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, así como en El Paso, más intenso durante la primera mitad del día cuando no se descarta alguna racha muy fuerte. En cumbres, nordeste moderado de madrugada, amainando a flojo de dirección variable durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 18

EL HIERRO

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil, disminuyendo a intervalos durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso o despejado. Temperaturas con algún ligero descenso en el sur, el resto con pocos cambios. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, más intenso durante la primera mitad del día cuando no se descarta alguna racha muy fuerte. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16

¿Vuelven las lluvias abundantes?

Más allá del tiempo de este domingo, hay quien se preguntan si las lluvias abundantes que nos han acompado durante todo el invierno volverán próximamente. Según la información del portal meteorológico Meteored España, el descuelgue de una borrasca atlántica podrá afectar al archipiélago a partir del martes, 17 de marzo.

Jornada de lluvias en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Así, el portal explica que "los modelos meteorológicos comienzan a apuntar a un cambio en la configuración atmosférica en el entorno de Canarias, tras varios días dominados por las altas presiones que han favorecido la estabilidad y a la subida de temperaturas".

De confirmarse este cambio atmosférico, las lluvias serían generalizadas a partir del martes.