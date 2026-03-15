La Aemet avisa: calima, viento moderado y lluvia débil este lunes en Tenerife

La situación meteorológica parece que se estabiliza este lunes en Canarias. De hecho, el Gobierno de Canarias ya ha finalizado las prealertas por vientos y fenómenos costeros que tenía activas. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo deja claro: en Tenerife habrá calima, vientos moderados y lluvia débil. Tres fenómenos que seguirán marcando la jornada.

En general, la predicción indica que estará poco nuboso o despejado en altas cumbres del archipiélago.

En Lanzarote, Fuerteventura y norte y este de Gran Canaria, nuboso tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto zonas, predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos en vertientes norte y este, donde habrá baja probabilidad de lluvia débil ocasional.

Viento de componente este flojo a moderado en general, de intensidad moderada en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada y a últimas horas, y tendiendo a flojo variable en las islas occidentales a partir de la mañana.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En zonas altas, poco nuboso o despejado. Predominio de los intervalos nubosos en el resto de zonas, que serán más compactos en las vertientes este y sur a partir de mediodía. Baja probabilidad de lluvia débil ocasional, principalmente en el norte y el este. Ligera calima en altura. Temperaturas sin cambios, o en ligero ascenso de las máximas en zonas del nordeste y de las mínimas en cumbres. Viento de componente este flojo a moderado, tendiendo a flojo a partir de mediodía. En altas cumbres, del suroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos en el norte donde habrá baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional. Ligera calima en altura. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado de madrugada, tendiendo a flojo variable desde por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 22

Imagen de la playa de Agua Dulce en Los Silos / El Día

LA PALMA

En altas cumbres, poco nuboso o despejado. Predominio de los intervalos nubosos que serán más compactos en la vertiente este donde habrá baja probabilidad de lluvia débil ocasional. Ligera calima en altura. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en cumbres. Máximas sin cambios o en ligero ascenso en zonas del nordeste. Viento del este flojo a moderado, tendiendo a flojo variable desde por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 21

EL HIERRO

Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos en el norte y este donde habrá baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional. Ligera calima en altura. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado de madrugada, tendiendo a flojo variable desde por la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15