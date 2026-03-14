El Hotel Mencey envejece con su peculiar encanto más vivo que nunca

El Hotel Mencey es algo más que un establecimiento hotelero para Tenerife. Lo demuestra cómo llega a los 75 años que cumple este 2026. Ubicado en el número 38 de la capitalina calle Doctor José Naveiras, envejece con su peculiar encanto intacto y, aunque no sea un ser, más vivo que nunca. La señera institución, imbricada con la Isla, mantiene como el primer día su condición de icono turístico, pero también social y económico. Esta triple vía marca el camino de la visión global de un inmueble que, además, atesora como pocos la condición de histórico.

El Iberostar Heritage Grand Mencey es un punto de encuentro de la vida social, cultural y política de Tenerife y un símbolo de su hospitalidad. Es el único con la categoría de cinco estrellas en Santa Cruz, la ciudad donde se ubica, en una zona estratégica delimitada por la Rambla que lleva el apellido de la capital chicharrera y el parque García Sanabria.

Convertido en un referente imprescindible y con toda la esencia de un gran hotel clásico, urbano e impecable su imagen actual es el fruto de una modernización en profundidad que culminó en 2011.

Pero lo que caracteriza al Mencey, así a secas, como lo llama la gente, además de su presente de lujo y el futuro al que se alonga es su rico pasado. Bien de Interés Cultural se trata de uno de los iconos de la arquitectura del Mando Económico de Canarias gracias al inconfundible sello de su diseñador, el arquitecto y urbanista tinerfeño Enrique Rumeu de Armas (1907-1978). Comenzó a dibujarlo en unos solares de 13.000 metros cuadrados cinco años antes de su inauguración cono un edificio solemne de estilo neocanario. La iniciativa, cual mecenas, fue el capitán general Francisco García-Escámez e Iniesta (1893-1951) cabeza visible del modelo socioeconómico de base militar posterior a la Guerra Civil.

Este emblemático establecimiento, propiedad del Cabildo de Tenerife, se ha distinguido a lo largo de estas siete décadas y media como uno de los edificios más queridos de Santa Cruz gracias a su inconfundible estilo neocolonial, su ubicación privilegiada junto al parque García Sanabria, su elegancia atemporal y un servicio excepcional. Un lugar de referencia urbana y patrimonial que acompaña la vida de la ciudad y que los tinerfeños reconocen como parte de su propia historia e identidad.

Espacios únicos

Por sus salones únicos –Martín González, Guezala o Plataneras–, por sus habitaciones –261 en la actualidad– o por su extraordinario Patio Canario, lleno de vegetación, han paseado, dormido o realizado cualquier otra actividad figuras clave de los siglos XX y XXI. Baste mencionar a Joan Miró, Camilo José Cela, Mstislav Rostropóvich o la Familia Real española al completo, así como actores de Hollywood caso Richard Burton, Elizabeth Taylor, Sofía Loren o Matt Damon, además del cineasta Alonso Simancas. Sin olvidar al gran músico cubano Ernesto Lecuona que murió allí víctima de un infarto de miocardio en 1963.

La historia del Iberostar Heritage Grand Mencey es la de una constante mirada hacia el futuro sin renunciar a su esencia. En 2011, tras su incorporación al Grupo Iberostar, el hotel emprendió una profunda renovación que modernizó sus habitaciones y creó 30 nuevas suites, respetando el carácter histórico del edificio y reforzando su identidad original. La reforma mantuvo la estética inspirada en mediados del siglo XX y conservó elementos emblemáticos como las lámparas de araña, zonas nobles y jardines, catalogados también como BIC.

Piscina del Hotel Mencey. / Arturo Jiménez

En esa gran reforma de 2011 resultó clave el apoyo del Cabildo de Tenerife que siempre ha estado ahí. En años de vacas flacas, en 1948, ya intervino, siendo presidente Antonio Lecuona Hardisson, y concedió un crédito por importe de tres millones de pesetas para su terminación. Inaugurado el 8 de abril de 1950, desde entonces se convirtió en el gran hotel de Santa Cruz de Tenerife, tras el cierre del mítico hotel Quisisana e incluso de la Isla, pues la oferta turística en Puerto de la Cruz estaba entonces muy limitada. Ha sido ampliado y reformado en varias ocasiones y siempre ha mantenido ese regusto de elegancia y distinción.

A lo largo de su historia ha alojado a un número importante de personalidades y celebridades, como ya se mencionó, ha sido escenario de grandes actos y celebraciones sociales aunque también conoció una etapa de decadencia, de la que renació gracias otra vez a los esfuerzos de los equipos del Cabildo de Tenerife liderados entonces por José Segura Clavell y Adán Martín Menis, entre 1987 y 1989.

Pasado, presente y futuro

El Mencey combina hoy ese legado arquitectónico y estético con la tecnología y los estándares contemporáneos de confort, integrando innovación, sostenibilidad y los servicios exclusivos propios de Iberostar Hotels & Resorts. Su apuesta por la gastronomía local, con espacios como el restaurante Papa Negra o su última incorporación, Colmado 1917, reafirma su compromiso con el patrimonio culinario tinerfeño y el producto de proximidad, convirtiendo la experiencia gastronómica en una extensión natural de la identidad del destino Tenerife.

Para conmemorar este 75 aniversario, Iberostar Heritage Grand Mencey celebrará el próximo jueves, día 19, un evento especial impulsado por Turismo de Tenerife, en homenaje a sus orígenes. El hotel se trasladará a los años 50, transformando sus espacios para recuperar la elegancia y el espíritu con el que comenzó su historia.

Los invitados viajarán en una experiencia inmersiva a la década en la que el hotel abrió sus puertas. Vehículos clásicos, atrezzo y mobiliario de época como máquinas de escribir, cámaras analógicas o maletas retro, música de jazz en directo e intervenciones teatrales inspiradas en escenas cotidianas de entonces, evocarán el legado del Mencey. Una trayectoria que conecta pasado, presente y futuro y que suma ya 75 años de vida. Además, entre el viernes 20 y el 29, el hotel habilitará una habitación recreada con la estética de la época, permitiendo a huéspedes y visitantes descubrir cómo era la experiencia del Mencey en sus inicios.

Celebrar 75 años no es solo una efeméride sino reconocer el papel desempeñado por el Mencey en la construcción de la identidad de Santa Cruz y de Tenerife, acompañando la evolución del turismo desde los primeros viajeros hasta el modelo actual de visitante, más consciente, responsable y orientado a la excelencia.

Cabildo de Tenerife e Iberostar Beachfront Resorts miran en esta efemérides tan especial al pasado con orgullo y reafirman su vocación de seguir siendo durante 75 años más un espacio de referencia para la ciudad: un lugar donde la historia, la cultura y la hospitalidad continúan encontrándose.

Pertenencia y tradición

Resulta obligado recoger testimonios en primera persona sobre los 75 años del Hotel Mencey. Del orgullo de pertenencia del joven director, Álvaro Méndez, al peso de la tradición que resalta el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso.

«Orgullo inmenso y una gran responsabilidad» valora Méndez porque «el Mencey no es solo un hotel; es un símbolo vivo de Santa Cruz y un icono indiscutible de la historia de Tenerife». Lo califica de «escenario de los grandes momentos de los tinerfeños». Se refiere al reconocimiento como Bien de Interés Cultural porque «nos recuerda cada día el peso de nuestro legado». Destaca el evento previsto el próximo día 19 como «un homenaje a la gran historia del hotel». Propondrán un viaje en el tiempo para recrear «la magia y la elegancia de aquellos años 50» en los que «comenzó nuestra historia». Llama a celebrar con la sociedad isleña «que el alma del Mencey sigue más viva que nunca». Porque, para el director, «vivimos un momento extraordinario, de plena madurez y excelencia». Cree que «hemos logrado el equilibrio perfecto» al mantener intacto «nuestro patrimonio», esos jardines históricos, las lámparas de araña y la arquitectura tradicional canaria, pero «operamos con los máximos estándares, innovación y sostenibilidad» de Iberostar Hotels & Resorts.

A corto plazo, subraya, «toda nuestra energía y entusiasmo están volcados en la gran celebración del día 19 porque queremos que sea una noche memorable». A medio plazo, señala, «el objetivo es seguir consolidando nuestra propuesta». En este sentido, espera que el residente local «siga sintiendo el hotel como su casa para disfrutar de nuestra gastronomía y espacios de bienestar». Mientras, añade, «seguimos atrayendo a un turismo internacional de lujo que busca una experiencia auténtica y arraigada en la cultura canaria». Ya a largo plazo, la visión «es clara» y pasa por «garantizar que Iberostar Heritage Grand Mencey se mantenga como el buque insignia del turismo de lujo en Canarias». Seguir evolucionando para que, «dentro de otros 75 años, las futuras generaciones de tinerfeños mantengan el mismo orgullo por su hotel que hoy».

Hotel Mencey, en Santa Cruz de Tenerife. / Arturo Jiménez

Lope Afonso destaca «un establecimiento icónico de Santa Cruz y de la Isla» que «ha sabido adaptarse a los tiempos y a las tendencias de un mercado cada vez más exigente». Además, «no ha perdido su condición de referencia tanto para los que visitan como para los que residen en la capital». Además, subraya, «juega un papel muy destacado dentro de la oferta alojativa de calidad de Tenerife, especialmente en el perfil de visitante urbano y de negocios. Recalca que es «una referencia en segmentos como el de congresos y el lifestyle» por su oferta de instalaciones y de servicios premium, de alta gastronomía,. Sin olvidar, explica, «su magnífico enclave en la ciudad, que facilita el acceso al disfrute del patrimonio y la cultura locales».

Afonso recuerda que «el Mencey es un emblema de Santa Cruz; más que un hotel, un punto de encuentro social». Entiende que esta idea se ha visto reforzada los últimos años con una apuesta decidida de la cadena hotelera que lo gestiona por la gastronomía. Eso lo convierte en punto de encuentro para comidas de negocios, presentaciones, eventos profesionales, familiares e institucionales. Recuerda el vicepresidente insular que en sus instalaciones también se ubica el Casino de Santa Cruz, que ha potenciado su vínculo con el tejido social de la isla con la apertura del túnel del arte y la zona Racing.

Cuestionado sobre los casi 2,5 millones de euros reservados para la reforma del Hotel Mencey en el presupuesto de 2026 argumenta que para que siga siendo un establecimiento «competitivo y de primer nivel de calidad» es necesario que «estén siempre al día y en perfecto estado de conservación» servicios e instalaciones . Más aún al tratarse de un inmueble histórico. Serán obras, apunta, que «garantizarán que podamos disfrutar todos de la mejor versión del Mencey durante muchos años». Los 2,5 millones corresponden a la compensación anual del alquiler que abona por igual cuantía Iberostar. Una formalización contable por las obras acometidas en la reforma del hotel en 2011.

«Desde el Cabildo, concluyó Afonso, trabajamos para preservar este legado y consolidarlo como uno de los grandes iconos del destino, combinando patrimonio, excelencia y proyección internacional».

Alejandro Santos, director regional de Operaciones Canarias de Iberostar Hotels & Resorts, señala que «hablar del Mencey es hablar de la historia de Santa Cruz» porque «es un hotel que pertenece a la memoria colectiva de la ciudad». Además, sentencia, «ha sabido preservar su esencia mientras evoluciona con el destino»

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, señala que «este aniversario nos recuerda cómo Tenerife ha sabido evolucionar como destino turístico, combinando tradición, patrimonio y excelencia hotelera».