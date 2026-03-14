La honradez de un padre: acude a un guachinche de Tenerife a pagar la cuenta de su hijo, que hizo un simpa con sus amigos

Hay padres que tienen el cielo ganado, como diría la expresión. Y un claro ejemplo de ello es un señor de Tenerife que tuvo que acudir a un guachinche de la isla a pagar la cuenta de su hijo, quien se hizo un simpa tras acudir con sus amigos al local. Así lo ha informado en sus redes sociales el guachinche El Fogón: "¿Se acuerdan del simpa de casi 200€ que nos hicieron ayer? Pues hoy ha venido el padre de uno de los chicos, visiblemente avergonzado, a pagar la cuenta".

Y qué podía hacer el hombre cuando, encima, se trata de un cliente habitual del restaurante.

Al parecer, el negocio había compartido la imagen del vehículo usado por los chicos cuando hicieron el simpa y el hombre, al reconocer el vehículo, decidió ir él mismo a pagar la cuenta. "Resulta que además es cliente habitual nuestro. Vio las imágenes y no dudó en venir personalmente a hacerse cargo de la cuenta de su hijo y sus amigos", explica el local, que aprovecha la ocasión para agradecer el gesto a su cliente.

Un hombre honrado

"Desde aquí solo podemos agradecerle el gesto y la honestidad que ha demostrado. Ojalá los hijos aprendan algo de la honradez y los valores de su padre, porque gestos así dicen mucho de una persona", añade el guachinche.

Mensajes de apoyo

La publicación colgada en las redes sociales del restaurante se ha llenado rápidamente de mensaje de apoyo al padre. "A los pies de este señor! Más gente así hace falta…", "Me alegro mucho. Eso dice mucho del señor", "Excelente padre, ojalá su hijo reflexione y siga los pasos del padre" o "Los padres siempre dando la cara por los hijos" son algunos de los mensajes que han escrito los usuarios, aunque también hay quien apunta que debería haber acudido con su hijo.