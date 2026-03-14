Gran Hotel Taoro: vuelve un símbolo de tenerife

Hay lugares que forman parte del paisaje. Y hay otros que, con el paso del tiempo, acaban formando parte también de la memoria colectiva de quienes viven cerca de ellos. El Gran Hotel Taoro pertenece a ambas categorías. Desde lo alto de la colina que domina Puerto de la Cruz, su silueta ha acompañado durante generaciones la vida de la ciudad, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del norte de Tenerife.

Tras un ambicioso y meticuloso proceso de rehabilitación, que ha respetado la esencia arquitectónica del edificio y su enorme valor patrimonial, este histórico establecimiento ha vuelto a abrir sus puertas para inaugurar una nueva etapa que recupera su esencia como uno de los grandes referentes del turismo en Canarias. Un lugar profundamente ligado a la historia de la isla que renace adaptado al estilo de vida contemporáneo y pensado para formar parte, una vez más, de la vida de Puerto de la Cruz.

El nuevo Gran Hotel Taoro no está pensado únicamente para quienes visitan Tenerife, sino que renace también abierto a quienes viven en la isla, invitándolos a descubrir y disfrutar de sus espacios en uno de los enclaves más especiales del norte. Un hotel que vuelve a formar parte del día a día de la ciudad: para una comida, una tarde de bienestar, una celebración especial o simplemente para disfrutar de su entorno privilegiado.

Un símbolo del turismo en Canarias

Para comprender la relevancia del Gran Hotel Taoro hay que remontarse a finales del siglo XIX. Cuando abrió sus puertas, hace 135 años, el hotel marcó un antes y un después en la historia del turismo en España. Fue el primer gran hotel de lujo del país y convirtió a Puerto de la Cruz en uno de los destinos preferidos por los viajeros europeos que buscaban clima privilegiado, tranquilidad, paisajes únicos y elegancia.

En aquella época, Tenerife era todavía un destino lejano para muchos visitantes del continente. Sin embargo, el Gran Hotel Taoro ofrecía algo excepcional: confort, sofisticación y una ubicación privilegiada frente al Atlántico. Rodeado de jardines y con vistas abiertas al valle de La Orotava, el hotel se convirtió rápidamente en refugio de la alta sociedad europea.

Durante décadas, por el hotel pasaron figuras destacadas de la realeza, la cultura y la aristocracia. Entre ellas se encontraban el rey Alfonso XIII, el duque de Kent o la escritora Agatha Christie, que durante su estancia en Tenerife encontró en el Taoro un lugar de calma e inspiración.

Un nuevo capítulo para el Gran Hotel Taoro

El hotel renace convertido en un refugio de lujo único en el norte de Tenerife, un lugar pensado tanto para quienes visitan la isla como para los propios tinerfeños. donde cada momento invita al descanso, al encuentro y al disfrute en un entorno incomparable.

Su ubicación privilegiada sigue siendo uno de sus grandes atractivos, con espectaculares vistas panorámicas: el Atlántico a sus pies y, en el horizonte, el Teide y el espectacular Valle de La Orotava. Desde su atalaya natural, el hotel domina Puerto de la Cruz, una ciudad pintoresca con siglos de historia, arquitectura tradicional, una vibrante vida cultural y un encanto especial. Este enclave lo convierte también en el punto de partida ideal para descubrir el auténtico norte de Tenerife.

En este contexto, el Gran Hotel Taoro vuelve a ocupar un lugar central. No solo como hotel, sino como espacio abierto a la vida social de la ciudad. Un lugar pensado para residentes y visitantes que buscan disfrutar del entorno con calma, descubrir nuevas propuestas de alta gastronomía o simplemente contemplar el paisaje desde una de las ubicaciones más singulares de Puerto de la Cruz.

Un destino gastronómico único en el norte de Tenerife

La gastronomía ocupa un lugar central en esta nueva etapa del Gran Hotel Taoro, que renace convertido en un referente culinario en Tenerife y único en el norte de la isla, liderado por chefs con estrellas Michelin. La oferta gastronómica del hotel ha sido concebida como una experiencia integral, donde distintos espacios y conceptos conviven para ofrecer una cocina que dialoga con el territorio y el paisaje que rodea al hotel.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra OKA, el restaurante creado por el reconocido chef Ricardo Sanz, galardonado con dos estrellas Michelin y cuatro soles Repsol, considerado el pionero de la cocina japo-mediterránea en España. Su propuesta, desarrollada junto al chef Emiliano Liska, combina sus creaciones personales con la precisión técnica de la tradición japonesa, ingredientes locales y los sabores del Atlántico, dando lugar a una experiencia gastronómica sofisticada y contemporánea. En OKA, el sushi, los bocados en crudo y las reinterpretaciones de clásicos de la cocina española se presentan desde una mirada actual que conecta la tradición japonesa con el carácter gastronómico del territorio canario.

Junto a él, el chef Erlantz Gorostiza, también distinguido con dos estrellas Michelin, dirige otras dos propuestas culinarias del hotel. Entre ellas destaca LAVA, un restaurante de autor inspirado en la fuerza del paisaje volcánico de Tenerife. En este espacio, el fuego se convierte en protagonista de una cocina intensa y sensorial que realza el producto local desde una mirada contemporánea, y que cuenta además una exclusiva barra del chef para seis comensales. A esta experiencia se suma Amalur, un elegante bistró gourmet concebido en torno a los cuatro elementos, donde cada plato y cada detalle de la sala reflejan su inspiración natural e incorporan a la experiencia gastronómica una dimensión conceptual ligada a la naturaleza.

La oferta culinaria se completa con otros espacios diseñados para distintos momentos del día. La Carola propone una experiencia de cocina mediterránea al aire libre junto a la piscina; Atlántico es el lugar ideal para comenzar el día con un desayuno acompañado por el paisaje del norte de la isla; y Tagoror Lobby Bar & Lounge se presenta como un punto de encuentro en el corazón del hotel, ideal para disfrutar de un cóctel de autor o de una pausa tranquila.

Con este conjunto de propuestas, la gastronomía se consolida como uno de los grandes atractivos del nuevo Gran Hotel Taoro, concebido también como un lugar al que acudir para comer, celebrar o simplemente dejarse sorprender por el talento culinario en pleno corazón de Puerto de la Cruz.

Bienestar con esencia atlántica

El bienestar ocupa también un lugar destacado en la experiencia del hotel. El Gran Hotel Taoro cuenta con el nuevo Sandára Wellness Center, un espacio concebido como un auténtico refugio de tranquilidad y desconexión.

Inspirado en el paisaje natural que rodea el hotel, este centro wellness invita a detener el ritmo y reconectar con el cuerpo y la mente. Con espectaculares vistas panorámicas, ofrece exclusivos tratamientos y rituales diseñados en colaboración con la prestigiosa firma francesa de alta cosmética Anne Semonin.

Abierto también a la clientela local, sin necesidad de estar alojados, Sandára Wellness Center se concibe como un espacio al que acudir para disfrutar de tratamientos personalizados y experiencias sensoriales en un entorno diseñado para el descanso, con la aspiración de consolidarse como un referente del bienestar en el norte de Tenerife.

Además, el hotel cuenta con piscinas exteriores panorámicas y amplias terrazas desde las que disfrutar del paisaje de Puerto de la Cruz, con vistas abiertas al valle y al Atlántico. Un escenario donde bienestar, descanso y entorno natural se integran de forma armoniosa como parte esencial de la experiencia.

Un hotel que vuelve a la vida de la ciudad

Más allá de su historia y su arquitectura, el verdadero valor del Taoro está en su vínculo emocional con Tenerife. Para muchos tinerfeños, este hotel forma parte de su propia historia.

Ahora, completamente renovado, vuelve a abrir sus puertas para comenzar un nuevo capítulo. Un capítulo en el que tradición y modernidad se encuentran para ofrecer experiencias únicas a quienes lo visiten.

El Gran Hotel Taoro regresa así convertido, una vez más, en uno de los grandes símbolos de Puerto de la Cruz. Un lugar pensado para volver a formar parte de la vida de la ciudad: para ir a comer, para disfrutar de una tarde de bienestar, para celebrar momentos especiales o simplemente para dejarse llevar por uno de los enclaves más singulares del norte de Tenerife.