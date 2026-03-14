Detectados 50 terremotos en las Cañadas del Teide tras una semana de calma
Ninguno ha sido sentido por la población
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado la madrugada de este sábado 50 terremotos al oeste de Las Cañadas del Teide, 21 de ellos con precisión, tras una semana de calma.
Ninguno de los terremotos ha sido sentido por la población, se situaron a una profundidad entre 10 y 16 kilómetros, con una magnitud máxima de 1,8 mbLg y estuvieron acompañados de señales de baja frecuencia, han precisado a EFE las mismas fuentes.
Continúa así la actividad sismovolcánica en Tenerife, donde se han detectado seísmos intercalados con eventos de baja frecuencia y sin que aumente el peligro de erupción a corto o medio plazo.
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