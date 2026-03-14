Desvíos y cortes de tráfico en la TF-12 minimizan la manifestación de vecinos de Anaga contra la masificación turística

Los vecinos y comerciantes de Anaga convocaron una manifestación este sábado para mostrar su rechazo a la masificación turística y exigir un cambio de modelo. Cientos de residentes se concentraron en la Cruz del Carmen desde las 11:00 horas con una intención clara: bloquear el tráfico de la zona. Sin embargo, apenas molestaron a un par de coche porque, unos metros antes, la Guardia Civil ya había cortado la zona y estaba desviando a los vehículos por El Batán.

Aunque eran muchos y hacían ruido, los manifestantes no pudieron conseguir su objetivo: generar más caos y colapso del habitual para demostrar que no pueden más con esta situación. Al menos no pudieron hacerlo donde querían porque las colas estaban, solo que unos metros más abajo. Según denuncian en varias pancartas, reciben cerca de 1,8 millones de visitantes en un enclave en el que vive solo 1.500 vecinos.

Durante las protestas, muchos quisieron mostrar su indignación ante los cuerpos de seguridad: “Esto es peor que no habernos dejado manifestarnos”. La vecina de Casas de La Cumbre Lucía Esther Hernández subraya que lo único que han conseguido es molestar de nuevo a quienes residen en esta zona. “Hemos pedido permiso, queríamos cortar el tráfico y nuestra sorpresa fue que no circulan coches, cuando un día normal, entre semana, las colas ni siquiera nos dejan acceder a nuestras viviendas”, defiende.

El sentir general es molestia y decepción con las autoridades, tanto con los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna como con el Cabildo de la Isla, que es quien tiene competencias en carreteras como esta, la TF-12. “Tenemos derecho a protestar y sabemos que los policías solo hacen su trabajo, pero con el desvío de tráfico han intentado silenciarnos, taparnos la boca de manera indirecta”, sostiene.

Los representantes vecinales reiteran que “nadie está en contra del turismo”, lo que piden es que llegue de manera controlada y sin que impacte de forma negativa en su calidad de vida.

Los manifestantes ataviados con bucios, pitos, calderos y sartenes, para hacer ruido y con abrigos y mantas esperanceras, para resguardarse del habitual frío de esta zona, se congregaron en la Cruz del Carmen mucho antes de las 11:00, hora de inicio prevista. A las 10:00 el tráfico era el habitual, con retenciones notables, pero, apenas 30 minutos antes del comienzo, la TF-12 se quedó desierta, solo pasaban guaguas públicas. “¿Cómo es posible?”, se preguntaban los presentes.

Cuando, con suerte para ellos, intentaba pasar algún coche la intención de los manifestantes era clara: “Yo no me quito”.

Noticias relacionadas

Habrá ampliación.