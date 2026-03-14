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Concierto histórico: Lucho RK y La Pantera desatan la locura en Tenerife ante 8.500 personas

El evento, enmarcado dentro del multitudinario 'Fasssilito Tour', contó con la aparición sorpresa de Quevedo, Soge Culebra y Raúl Clyde

Lucho y La Pantera, con la aparición estelar de Quevedo.

Lucho y La Pantera, con la aparición estelar de Quevedo. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La música urbana canaria ha vivido una de sus noches más memorables. El Parking del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, se transformó durante la noche de este viernes en el epicentro del talento isleño, reuniendo a 8.500 personas en un evento que ya se califica como histórico para la industria del espectáculo en el archipiélago.

Los protagonistas de la velada, los grancanarios Lucho RK y La Pantera, demostraron por qué son el fenómeno del momento, ofreciendo un espectáculo de gran formato con una producción de nivel internacional.

El fenómeno de ‘Ta fácil’ en directo

En el marco de su gira 'Fasssilito Tour', Lucho RK y La Pantera presentaron en directo las canciones de su proyecto conjunto, ‘Ta fácil’, un trabajo que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y se posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos del panorama urbano actual.

Además, el dúo canario también regaló a los asistentes sus temas en solitario más aclamados, como ‘GOAT’ y ‘PREÑÁ’. El público, convertido en un coro gigante de miles de voces, cantó cada estribillo a pleno pulmón, demostrando la conexión de los artistas con sus seguidores.

Un momento del concierto.

Un momento del concierto. / E. D.

Quevedo y unos invitados de lujo

Uno de los momentos álgidos de la velada llegó con la aparición sorpresa de Quevedo. El artista canario subió al escenario para interpretar, junto a los protagonistas, varios de sus temas en colaboración como ‘GUAYA’ o ‘HALO’. El público también disfrutó en primicia con ‘Ni borracho’, una canción convertida ya en todo un himno en el Archipiélago que hizo estallar de emoción a las personas asistentes.

La cita contó, además, con la participación de los artistas urbanos Soge Culebra y Raúl Clyde, quienes aportaron aún más energía a una noche que se coronó como una auténtica celebración de la música urbana.

Apuesta por el talento local

Finalmente, la organización desea hacer una mención especial al Gobierno de Canarias por su colaboración e implicación en el desarrollo del evento, demostrando así su apuesta por un producto cultural nacido en las Islas y su fomento del talento local.

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Esta noche en el Palmetum no ha sido solo un concierto; ha sido la confirmación de que la escena urbana de Canarias no tiene techo y juega ya en la liga de las grandes producciones internacionales.

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