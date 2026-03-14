El Cheese&More Lovers Fest reúne en Santa Cruz a público en torno al queso canario

El Cheese&More Lovers Fest abrió este sábado una nueva edición en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, con un programa centrado en la promoción del queso y otros productos locales de las islas.

El festival, de acceso libre y que se celebra durante dos jornadas, reúne a chefs, productores y público en torno a degustaciones, talleres, showcookings y un mercado gastronómico con propuestas procedentes de las siete islas, según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.

El programa incluye demostraciones culinarias, batallas gastronómicas y catas de queso maridadas con vinos canarios, además de talleres y actividades para todos los públicos.

Participantes

Entre los participantes figura el chef Pedro Nel, responsable del restaurante Izakaya LO, mientras que el equipo de la pastelería FreeHeart elaborará tablas de quesos diseñadas para acompañar diferentes vinos del archipiélago.

El festival cuenta además con un espacio de mercado en el que participan proyectos gastronómicos como Zulay, Varguita Cheesecake, Plátano Loco o Rompiendo Moldes, que ofrecen productos y elaboraciones del sector agroalimentario canario.

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El público podrá seguir visitando el festival durante la jornada del domingo.