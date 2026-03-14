El Cheese&More Lovers Fest reúne en Santa Cruz a público en torno al queso canario
Degustaciones, talleres, showcookings y un mercado gastronómico son algunas de las propuestas del evento
El Cheese&More Lovers Fest abrió este sábado una nueva edición en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, con un programa centrado en la promoción del queso y otros productos locales de las islas.
El festival, de acceso libre y que se celebra durante dos jornadas, reúne a chefs, productores y público en torno a degustaciones, talleres, showcookings y un mercado gastronómico con propuestas procedentes de las siete islas, según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.
El programa incluye demostraciones culinarias, batallas gastronómicas y catas de queso maridadas con vinos canarios, además de talleres y actividades para todos los públicos.
Participantes
Entre los participantes figura el chef Pedro Nel, responsable del restaurante Izakaya LO, mientras que el equipo de la pastelería FreeHeart elaborará tablas de quesos diseñadas para acompañar diferentes vinos del archipiélago.
El festival cuenta además con un espacio de mercado en el que participan proyectos gastronómicos como Zulay, Varguita Cheesecake, Plátano Loco o Rompiendo Moldes, que ofrecen productos y elaboraciones del sector agroalimentario canario.
El público podrá seguir visitando el festival durante la jornada del domingo.
- La Aemet prevé vientos muy fuertes y heladas débiles en las cumbres de Tenerife este jueves
- La Lotería Nacional reparte suerte en Tenerife: primer y segundo premio en diferentes municipios
- La triple frontera de Tenerife: vivir en El Rosario, coger la guagua en Santa Cruz y comprar en La Laguna
- Tenerife tardará una década en contar con la mayoría de las grandes obras
- Compraventa de viviendas en Tenerife: los extranjeros acaparan más del 80% en Adeje y más del 70% en Arona
- La Aemet prevé fuertes rachas de viento y lluvia débil este martes en Tenerife
- La seguridad ante todo: El tranvía de Tenerife revisa y cambia los raíles desgastados
- Un operativo de 200 efectivos garantizará la seguridad en la Romería de San Marcos de Tegueste