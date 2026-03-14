El Cabildo concluye la mejora de las canchas de tenis del Complejo Deportivo Santa Cruz-Ofra

El Cabildo de Tenerife ha concluido la mejora de las cuatro canchas de tenis del Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz-Ofra, una instalación propiedad del Cabildo y gestionada por la empresa pública Ideco. Las obras llevadas a cabo en la zona exterior del centro han incluido también la remodelación de las siete pistas de pádel, de las que cinco ya están de nuevo operativas. La inversión global de ambas actuaciones supera los 193.000 euros.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, que ha visitado el centro junto al consejero delegado de Ideco, Manolo Gómez, para supervisar el resultado de las obras destaca que “ambas actuaciones nos han permitido renovar unos espacios deportivos que utilizan más de 600 usuarios mensuales, que ahora podrán practicar su deporte en condiciones óptimas”.

Las obras realizadas en las canchas de tenis han consistido fundamentalmente en la reparación y renovación del pavimento y la colocación de un nuevo vallado perimetral, que también se ha colocado en la pista de pickleball.

En cuanto a las pistas de pádel, solo queda concluir las obras en dos de ellas. Los trabajos, que abarcan una superficie de 1.400 metros cuadrados, ha incluido la demolición y retirada de materiales, construcción de una nueva solera porosa e instalación de una moqueta apta para practicar este deporte. Además, se han realizado cortes en el actual vallado para la apertura de nuevas puertas laterales de entrada a las pistas.

El centro deportivo

El Complejo Deportivo Santa Cruz-Ofra dispone de un espacio de 14.000 metros cuadrados diseñado para la práctica del deporte. Uno de los aspectos que atrae más a los usuarios, además de aparcamiento gratuito sin límite de tiempo, es la aplicación digital de asesoramiento, nutrición y seguimiento deportivo de la que pueden disponer junto a la posibilidad de realizar diferentes entrenamientos en la zona exterior como tenis, pádel, pickleball, atletismo, cardio o entrenamiento funcional.

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Además, el centro cuenta con más de 220 actividades dirigidas a la semana, salas de cardio y fitness, piscina cubierta de 25 metros y piscina de hidroterapia, cursos de natación, tenis, pádel y danza oriental o la posibilidad de alquilar el polideportivo y las pistas para practicar deportes de raqueta, entre ellos el pickleball.