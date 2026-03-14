La Aemet prevé heladas en las cumbres de Tenerife y vientos muy fuertes durante la madrugada

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo, 15 de marzo, en la isla de Tenerife indica que estará nuboso en el norte con probable lluvia débil, y apertura de algún claro en horas centrales, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas sufrirán algún ligero descenso en zonas de interior, sin descartar heladas débiles en cumbres. En concreto, las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

Los vientos seguirán teniendo protagonismo, aunque esta jornada ya no estará vigente el aviso amarillo por este fenómeno. Así, se espera viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, más intenso de madrugada con alguna racha ocasional muy fuerte.

En cumbres, moderado del nordeste de madrugada, amainando a viento flojo de dirección variable durante la mañana.

Previsión general

Por su parte, en lo que respecta a la previsión para el conjunto del archipiélago, la Aemet pronostica que en Lanzarote y Fuerteventura estará nuboso a primeras horas tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el norte de las demás islas, nuboso con probables lluvias en general débiles, mientras que en el resto de zonas, poco nuboso.

Oleaje en El Pris. / María Pisaca

Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste, y alguna racha ocasional muy fuerte durante la madrugada. En cumbres, moderado del nordeste de madrugada, amainando a viento flojo de dirección variable durante la mañana.