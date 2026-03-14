Adjudicada la reparación del muro de Mesa del Mar

El Ayuntamiento de Tacoronte firmó el contrato de reparación de la ladera de Mesa del Mar, obra que incluye la ejecución de trabajos centrados en el mantenimiento y arreglo del talud a fin de garantizar la seguridad en la zona y evitar desprendimientos en el entorno. La primera fase de la obra tiene un presupuesto de 375.000 euros, sufragado íntegramente por el Consistorio, y se desarrollará durante los próximos cuatro meses. Las tareas consistirán en la estabilización del terreno escarpado que se encuentra frente a la playa de La Arena.

Según el Gobierno local (PSOE, PP y CC), esta actuación pretende dar continuidad al Plan de Mantenimiento y Medidas de Seguridad redactado en el año 2015 para «garantizar revisiones periódicas de la ladera en el entorno de la costa, evaluar el nivel de eficacia de los diferentes recursos y elementos de protección instalados hasta la fecha, incluyendo nuevos dispositivos si fuese necesario». En esta primera fase, se actuará en dos zonas delimitadas y ubicadas sobre el muelle, ambas consideradas de prioridad alta por las condiciones de inestabilidad que presentan, con riesgo de caída de material basáltico y piroclastos.

Estos trabajos consistirán en la construcción y refuerzo de muros, así como en el relleno de cavidades con hormigón para estabilizar la superficie y capa de rodadura superior y colocación de nuevos anclajes y recursos de contención. Recuerdan que este entorno se encuentra dentro del Bien de Interés Cultural (BIC) Los Acantilados de Tacoronte y el Barranco de Guayonge y, de manera parcial, en el Espacio Natural Protegido Costa de Acentejo, por lo que «se tendrán en cuenta todas las medidas de protección y líneas de conservación del patrimonio natural del lugar».

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En este enclave se han registrado en los últimos 60 años desprendimientos de rocas y, con ellos, numerosas intervenciones para proteger la playa y sus inmediaciones. La primera se desarrolló entre los años 1999 y 2000, promovida por la Demarcación de Costas de Tenerife, y consistió en la estabilización del talud que rodea la zona del embarcadero y el túnel. n