Los vecinos de Anaga toman este sábado la calle: estos son los motivos
Vecinos de ocho asociaciones de Anaga se manifestarán este sábado en la Cruz del Carmen para denunciar los problemas de tráfico, movilidad y falta de aparcamiento en la zona
Los vecinos de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, dicen basta. Ocho asociaciones de vecinos han convocado una manifestación que tendrá lugar este sábado de 11:00 a 13:00 horas en la Cruz del Carmen. Los colectivos El Til y Pico del Inglés, de Casas de la Cumbre; Mayores Quinteto de Anaga y Nube Gris, de Roque Negro; Roque de las Bodegas, San José de Taborno y Nuestra Señora de Begoña, de Begoña; y La Voz del Valle, de Taganana son quienes han convocado esta manifestación. Estos son las principales reivindicaciones de los vecinos de Anaga:
Tráfico
Los principales problemas que denuncian los vecinos desde hace cuatro años son la movilidad, la seguridad vial, el transporte público y los servicios básicos. Consideran que el incremento de visitantes y la falta de planificación han agravado estos problemas históricos del territorio.
La Cruz del Carmen
Los ochos colectivos vecinales coinciden en que la Cruz del Carmen se ha convertido en un punto crítico debido al gran volumen de coches que transitan la zona. Antes el colapso se vivía los fines de semana y festivos, pero ahora ocurre todos los días.
Movilidad
Los residentes de Anaga demandan la rectificación de cunetas, la creación de apartaderos que faciliten el cruce de vehículos y la retirada o modificación de vallas de madera. Además, alertan del riesgo de accidentes y del caos que viven cada día.
La guagua
El transporte público sigue siendo insuficiente para los vecinos de Taganana, Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas ya que muchos dependen de la guagua para poder acudir a trabajar, estudiar o ir al médico.
Falta de aparcamiento
Los vecinos manifiestan la pérdida de estacionamiento con la instalación de barreras y reclaman nuevos aparcamientos.
