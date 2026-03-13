Esta tasca de Tenerife es perfecta para los amantes del pulpo: raciones generosas a precios económicos

Junto al Mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife se encuentra La Agarrada, una tasca que se ha ganado sus buenas valoraciones gracias a su oferta de cocina canaria casera a precios asequibles.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Ya lo hemos dicho muchas veces, pero por si no te habías enterado, por fuera del mercado de Santa Cruz se come del 15", aseguran.

Platos que triunfan

Entre los platos más recomendados se encuentra su famoso pulpo, considerado un imprescindible si vistas el establecimiento. Los creadores de contenido, aunque no conocen el origen del pulpo, destacan la textura y la calidad del producto. "No sé si es pulpo de Burgos, de Galicia o de Marruecos, pero está buenísimo", bromea Jonay en el vídeo.

Además del pulpo, lo chocos fueron otra de las lecciones de los tiktokers que se sorprendieron cuando se los sirvieron junto a un trozo de limón. "Me parece curioso que nos traiga limón con los chocos", comenta Joana. Los mojos y las papas también forman parte de la experiencia gastronómica en el local.

Lo que más llama la atención de sus clientes es el precio de sus platos, ya que ofrecen raciones generosas a precios económicos. Los creadores de contenido se sorprendieron al conocer que el pulpo eran 30 euros y servirles una ración tan generosa.

El restaurante es pequeño y es difícil encontrar sitio en él. Su carta no es muy extensa, pero cuenta con los platos necesarios para conquista el paladar de todos sus comensales.

Horario y ubicación

La Agarrada se encuentra en la calle Darias y Padron, 29, junto al Mercado Municipal Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.

Abre todos los días de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.