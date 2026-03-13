Los socios predilectos de El Recreo salvan sus privilegios

Los socios predilectos del Círculo de Amistad XII de Enero mantendrán su derecho a voto a pesar de haberse desprendido de su acción, después de que el 54% de los 657 miembros de la entidad rechazara los nueve cambios que plantearon los díscolos de la directiva en la junta general extraordinaria celebrada este jueves. Entre las propuestas, se planteó limitar el privilegio a aquellos que cedieron o vendieron su participación después de convertirse en socios predilectos por llevar más de cuarenta años pagando cuotas y derramas ininterrumpidas. Al no tener ya acción, se proponía que disfrutaran de las instalaciones, pero no del derecho al voto, decisivo, por ejemplo, para fijar derramas a otros mientras ellos no abonan ya.

La directiva que preside Andrés Rodríguez desde hace dos años afrontó la tercera junta general extraordinaria en los últimos nueve meses y bien puede presumir de haber ganado la batalla ayer, pero no la guerra, pues tanto el debate previo como la votación dejan una sociedad fragmentada en dos, incrementando las discrepancias que comenzaron en julio con el plan de inversiones y se intensificaron cuando se abordó la venta de terrenos en el Suroeste, que tumbaron por aclamación los socios a la directiva.

Si la asamblea celebrada en octubre para considerar la posible enajenación de la propiedad que tiene El Recreo junto a la urbanización Las Hespérides y Hoya Fría se consideró histórica por la presencia de más de trescientos socios, que hasta hicieron cola para acceder a la reunión celebrada en las instalaciones de Ruiz de Padrón, la asistencia se duplicó en la tarde-noche de este jueves, desbordando tanto el salón de actos de la entidad como el principal.

La junta general extraordinaria comenzó en segunda convocatoria a las siete de la tarde y se prolongó durante tres horas. De ellas, casi dos se dedicaron a dar lectura de los ocho artículos que 298 socios pretendían cambiar e incorporar un noveno. Así, se leía el enunciado actual, luego la variación y, para sorpresa de muchos, la interpelación que presentaron los dos anteriores presidentes del Círculo de Amistad, Francisco Perera -que estuvo ocho años en el cargo- e Ignacio González, con dos décadas al frente de El Recreo.

Fue como la lectura del Quijote, pero versión estatutos: primero quitar el voto a los socios predilectos; luego fijar un plazo «razonable» -sin precisar- a los morosos con dos meses de impagos para reclamarles las cuotas; limitar a un máximo de dos mandatos -ocho años- la posibilidad de ser directivos; divulgar en la web de la sociedad el inventario de los bienes artísticos; permitir en las elecciones la libre concurrencia a censores de cuentas y encargar una auditoría anual externa; permitir el voto tanto en la sede principal como en la de Barranco Hondo; o reemplazar el sistema de votación -de pie y sentados, sin contemplar la abstención- por el de mano alzada o cartulina de colores blanco o negro, e incluir una norma sobre honores y distinciones que determine quiénes son los socios de honor y de mérito. Y así, durante dos horas en las que cuatro directivos se alternaban en la lectura.

A continuación, el presidente del Círculo de Amistad XII de Enero dio la palabra a una decena de socios que pidieron dar su opinión.

El expresidente Ignacio González debió entender que no estaba suficientemente motivada la interpelación que se leyó después de cada uno de los artículos a modificar y pidió intervenir… En principio, por cinco minutos, como fijan los estatutos para cada socio, pero acabaron siendo eternos y obligaron a su sucesor a ser generoso con el tiempo permitido a los siguientes oradores.

Ignacio González advirtió de la parálisis legal a la que se vería abocado el Círculo si prosperaba la modificación. Siguió el socio Carlos Barroso para advertir del robo a mano armada que se proponía de los derechos adquiridos y anunciar la creación de una plataforma para interponer una demanda civil contra los proponentes del nuevo articulado.

Turno de palabra de los socios

Tomó la palabra luego Luz María Yanes, quien registró la solicitud, para incidir en que la votación de los artículos se hiciera uno a uno y no en bloque, como finalmente ocurrió. Andrea Villalba, otra socia, invitó a la asamblea a no dejarse impresionar con la verborrea mostrada por Ignacio González, letrado de profesión, aunque ya jubilado, insinuando que había evocado artículos de la Ley Orgánica de Asociaciones que no se correspondían. «Hasta el Museo del Prado tiene en su web la relación de bienes artísticos», recordó.

Llamó la atención la intervención de Mary Luz Rodríguez, socia predilecta que heredó la acción de su fallecido esposo y que la cedió a su hija. «Voto para que se cambie y yo no pueda votar en la próxima asamblea porque soy socia predilecta, pero no tengo acción».

La díscola Encarna Mena apuntaló la decepción con la directiva, mientras Eduardo Armas lamentó que se hablara con medias verdades. Exdirectivo en dos etapas del Círculo, Manón Marichal brindó por la unidad de la sociedad, caso similar a Juan Batista, que insistió en la búsqueda del consenso. Jorge Rodríguez, socio desde 1975 -cuando nació-, recordó que a través de una modificación que hizo el entonces presidente Ignacio González le obligaron a deshacerse de una de las dos acciones, tras entrar en un diálogo con Nato, con más de 70 años de socio. «Tan consolidados no son los derechos cuando, de los 170 años de historia, se cambió hace solo diecisiete», y hasta la directiva lo intentó cambiar en 2012, le reprocharon al propio González López.

Noticias relacionadas

Pablo Viejo lamentó la falta de neutralidad de la junta, Nereida González rechazaba que ella, siendo socia de número, ahora sea de mérito y pueda votar a diferencia de antes. «Nos están metiendo miedo», mientras Manuel Abreu advirtió que «esta sociedad se va a ir a pique». Por ahora, la división es latente.