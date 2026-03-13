¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, Carnaval y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, A place called silence, un intenso thriller de crimen y misterio dirigido por Sam Quah que explora las consecuencias más oscuras del silencio y la indiferencia en un entorno escolar contemporáneo. La película, que forma parte del Tenerife Noir 2026-Sección Asian Noir, articula su narrativa a través de una atmósfera densa y escalofriante, en la que el suspenso, la culpa y la impunidad estructural convergen para cuestionar las dinámicas de poder, la complicidad y la voz de quienes no pueden hablar. Protagonizado por Wang Chuanjun, Ning Chang, Francis Ng, Wang Sheng Di, Cai Ming, Chin Shih-chieh, Justin Huang y Xu Jiao, el filme se pasa en versión original en mandarín con subtítulos en español.Carnaval

Carnaval

Losc Cristianos continúa este fin de semana con sus actos de Carnaval, días en los que están programadsa algunas de las jornadas más multitudinarias, con el Espectáculo Drag Queen (viernes 13), el Segundo Carnaval de Día, el Carnaval de Día familiar, el Concurso de disfraces y la Ruta Playera (sábado 14), además del Gran Coso Apoteosis (domingo 15), uno de los actos centrales de las fiestas.

Conciertos

Fito y Fitipaldis actúan este sábado en Tenerife con su gira 'Aullidos Tour 25/26'. El concierto, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, comenzará a las 21:30 horas. Fito Cabrales y su banda volverán a emocionar a un público entregado, que agotaró las entradas hace meses, con su mezcla única de rock, blues y letras que tocan el alma.

Este sábado, el cantante David Otero también se encontrará con su público en Tenerife. La cita será en la sala Búho Club, a partir de las 20:30 horas. En esta gira, David Otero abre la puerta a una experiencia única: un concierto íntimo, cercano y sin artificios, donde solo su voz y su guitarra bastan para recorrer las canciones que han marcado su vida y la de varias generaciones.

Deportes

Este fin de semana habrá varios eventos deportivos en la isla. Este sábado, el Costa Adeje se enfrenta al Levante UD en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 12:00 horas.

Ese mismo día, pero por la tarde, será el momento del baloncesto. La Laguna Tenerife CB Canarias jugará contra el Valencia Basket de la Liga Endesa a partir de las 19:00 horas. La partido se disputará en el pabellón Santiago Martín.