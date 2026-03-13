Eclipse solar en 2026, ¿cómo prepararse para su observación desde Tenerife?

Los eclipses de Sol son uno de los eventos astronómicos que más llaman la atención. Visualmente son muy llamativos y, por ello, muchas personas optan por dirigirse a espacios abiertos para observar el cielo cuando uno de ellos va a producirse.

En concreto, este año se producirá un eclipse total de Sol el 12 de agosto, pero no será el único evento astronómico, ya que también se podrán observar nuevos comentas o lluvias de estrellas, por ejemplo.

Según informó a finales del pasado año el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el eclipse será total en la Península, mientras que en Canarias podrá observarse con una magnitud de entre el 66% y el 74%. Sin embargo, esta situación no evitará que los amantes del cielo busquen la mejor manera de observarlo.

Si eres uno de ellos y estás esperando que llegue el 12 de agosto para ver este eclipse desde Tenerife, sigue leyendo, ya que te contamos las claves que Alfredo Rafael Rosenberg González, astrofísico del IAC, ha dado para disfrutar de una experiencia completa con la ayuda de la tecnología.

Consejos útiles

Páginas web

En su publicación, el astrofísico habla de las páginas web y programas gratuitos que permiten prever qué ocurrirá y cómo se desarrollará el fenómeno. Esto ayudará a los usuarios para que descubran si la ubicación que han escogido es la más apropiada para la observación.

En este caso, recomienda la web ShadeMap (shademap.app), que permite seleccionar la zona geográfica de interés, así como el día y la hora, mostrando, entre otros elementos, cómo se proyectan las sombras a lo largo del tiempo. De este modo resulta sencillo comprobar, por ejemplo, si el lugar elegido permanecerá a la sombra durante el eclipse, lo que impediría su observación.

Claves

El autor cita, como ejemplo, lo que ocurrirá en la provincia tinerfeña. De esta manera, si se usa la aplicación recomendada para el eclipse de agosto, se pueden ver las zonas de las islas en la que estarán en sombra durante dicho evento.

Sombras durante el momento del máximo. Las vertientes este de La Palma, El Hierro y zona este-central en Tenerife quedarán a la sombra. / ShadeMap

Hay que tener en cuenta que el fenómeno tendrá una duración aproximada de dos horas, desde las 18:58 hasta la puesta de Sol, alrededor de las 20:45. El máximo del eclipse solar parcial se producirá a las 19:53. En ese momento, las vertientes este de La Palma, El Hierro y la zona central-este de Tenerife no tendrán visibilidad del Sol ni, por tanto, del eclipse.

Simulación

Otra herramienta de utilidad, en este caso para la simulación realista de la observación es Stellarium, un software gratuito y multiplataforma que representa el cielo desde el lugar que se especifique en la fecha y hora indicadas. Y, además, se puede combinar con PeakFinder (peakfinder.com), que genera paisajes realistas.

La combinación de ambas permitirá a los interesados planificar la observación de los eclipses y elegir la mejor ubicación para ello, logrando disfrutar al máximo del cielo de Canarias.