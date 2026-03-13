Los intocables del Círculo de Amistad de Santa Cruz de Tenerife mantienen su derecho a voto

Los socios predilectos del Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife, conocido también como El Recreo, mantendrán su derecho a voto pese a no poseer ya acción dentro de la entidad. Así lo decidió la junta general extraordinaria celebrada el pasado jueves, 12 de marzo, en la que el 54% de los 657 socios asistentes rechazó la modificación de varios artículos de los estatutos.

La propuesta pretendía limitar este privilegio a aquellos socios que, después de más de cuarenta años pagando cuotas y derradas de forma ininterrumpida, habían cedido o vendido su acción. El cambio planteaba que estos miembros pudieran continuar disfrutando de las instalaciones, pero sin participar en las votaciones de la sociedad.

Durante la sesión se dio lectura a los artículos cuya modificación había sido solicitada por 298 socios. Entre las propuestas figuraban retirar el derecho a voto de los socios predilectos sin acción, limitar a dos mandatos la permanencia de los directivos o establecer un plazo para reclamar cuotas impagadas.

También se planteó publicar en la web de la sociedad el inventario de los bienes artísticos, permitir el voto en distintas sedes de la entidad o modificar el sistema de votación de las asambleas.

Después de la exposición de las propuestas, una decena de socios intervino para expresar su postura. El expresidente Ignacio González advirtió de posibles consecuencias legales si se modificaban los estatutos, mientras otros socios defendieron que la reforma supondría retirar derechos adquiridos.

Las modificaciones fueron sometidas a votación y no prosperaron, por lo que los socios predilectos conservarán su derecho a voto.

El resultado refleja, no obstante, la división existentes dentro de la entidad, marcada por discrepancias que se arrastran desde el pasado verano a raíz del plan de inversiones y el debate sobre la posible venta de terrenos del club.