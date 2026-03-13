Inaugurada la central eléctrica de La Campana en Tenerife, uno de los 'botes salvavidas' ante los apagones

La empresa Sampol ha puesto en marcha este viernes la central eléctrica de La Campana, en Santa Cruz de Tenerife, con capacidad para generar nueve megavatios en caso de necesidad y que actuará como 'bote salvavidas' cuando se produzca una caída del sistema o apagones como los que la isla experimentó en 2019 y 2020.

A la inauguración de este sistema de respaldo energético han acudido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; y la directora ejecutiva de Sampol, Carmen Sampol.

La planta de emergencia La Campana, que funciona con combustible tipo diésel, está compuesta por cinco grupos de generación de 1,8 megavatios (MW) cada uno, hasta alcanzar una potencia total de 9 MW, y los equipos se alojan en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico e incluyen centros de transformación conectados a una subestación que eleva la tensión hasta los 20 kilovatios.

El proyecto, de carácter provisional y diseñado para un montaje y desmontaje ágil, forma parte de la estrategia para garantizar el suministro del sistema eléctrico del archipiélago amenazado por la obsolescencia de los equipos. También está prevista la instalación de otras tres plantas similares en Tenerife y una en Fuerteventura.

Canarias demanda diariamente una energía eléctrica de entre 1.200 y 1.300 megavatios, según Red Eléctrica.

Inauguración

En la inauguración, Zapata ha recordado que el apagón de La Gomera, de 2023, "evidenció la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos insulares" y supuso un punto de inflexión que llevó al Gobierno a declarar la emergencia energética con el objetivo de construir un sistema más seguro, estable y fiable.

El consejero ha comparado estas plantas con "botes salvavidas de un barco", esto es, infraestructuras que normalmente no es necesario utilizar, pero que deben estar disponibles para garantizar la flotabilidad del sistema en momentos críticos.

Se trata, ha ahondado, de instalaciones temporales que estarán operativas hasta que se materialice el concurso para la renovación de centrales térmicas y se desarrollen otras actuaciones estructurales, como el despliegue de renovables, el almacenamiento energético o el cable submarino entre Tenerife y La Gomera, con el objetivo final de disponer de un sistema eléctrico robusto para las próximas décadas.

Visita a la central eléctrica. / Miguel Barreto / Efe

Durante el acto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que la estrategia supone "hacer las cosas de manera distinta" y arrimando el hombro "todas las administraciones", con un ambiente constructivo desde el prisma de la necesidad de cambiar la hoja de ruta.

Clavijo ha valorado asimismo el "tesón y empeño de la empresa", que ante las dificultades, ha apuntado, "se podría haber ido a invertir a otro lugar, en otros continentes con más facilidades, pero eligieron quedarse".

Asimismo, Carmen Sampol ha agradecido la colaboración interadministrativa y ha asegurado que llevan 20 años "luchando" por entrar en Canarias y "romper el monopolio" y que, pese a la dilación de plazos, lo han conseguido.

La energía generada en La Campana serán, ha dicho, "los primeros kilovatios de Sampol en Canarias" y que pronto, una vez terminadas las cuatro plantas de emergencias, podrán dar a la red hasta 60 megavatios.

"Queremos seguir creciendo en Canarias. Ya somos la segunda empresa del sector en Canarias tras conseguir romper el monopolio y contribuir a garantizar el suministro a largo plazo", ha expresado Sampol.

Reforzar el sistema eléctrico

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha defendido la necesidad de reforzar el sistema eléctrico del archipiélago para garantizar el suministro en un contexto de transición energética y ante el riesgo de obsolescencia de parte de las instalaciones de generación.

Ha dicho que la energía es "progreso, desarrollo y bienestar" y ha advertido de que sin una garantía de suministro eléctrico esos pilares "se vienen abajo", por lo que ha subrayado la importancia de los más de 400 millones de euros que ha invertido el Gobierno de España en el refuerzo del sistema eléctrico en el archipiélago.

Además, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido que en los últimos dos años se ha avanzado más en mejorar la seguridad energética del archipiélago que en los últimos 20 años, gracias principalmente a la declaración de la emergencia energética, ha dicho.