El Hospital del Sur duplicará sus camas de 150 a 300 con la primera fase de su ampliación

El Hospital del Sur duplicará su capacidad actual y pasará de 150 a 300 camas con la primera fase de su proyecto de ampliación. Se trata de una instalación que da servicio a más de 200.000 personas, además de a la población flotante que supone el turismo, y que está iniciando un proceso de ampliación que se dividirá en cuatro etapas. «Lo que se pretende es crear un nuevo espacio donde podamos disponer de los requisitos suficientes para duplicar nuestras camas hospitalarias y mejorar nuestro servicio de urgencias», detalló ayer el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya.

Goya apuntó que recientemente licitaron la redacción del proyecto por más de un millón de euros. «Solo en lo que supone la primera fase, el centro hospitalario dispondrá de 25.596 metros cuadrados más con sus respectivos servicios y prestaciones», especificó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Por su parte, la consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, expuso que la licitación para redactar el proyecto tiene una duración de diez meses, y explicó que se aumentará la cartera de servicios del Hospital con avances importantes para el área quirúrgica y que se establecerán las interconexiones de todos los módulos edificatorios.

El recinto albergó ayer un encuentro entre Clavijo y Monzón, así como la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y los alcaldes del Sur, representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife y del Círculo de Empresarios de la comarca para informar de las mejoras realizadas en la instalación y de las que están por venir.

Primera fase

Más en detalle, el proyecto de ampliación se basará en un plan que contempla para la primera fase la finalización de los dos módulos que se encuentran actualmente en estructura y la reforma y ampliación de un tercero, lo que permitirá, en su conjunto, la creación de nuevas unidades asistenciales. Uno de los módulos, que tendrá tres plantas, acogerá las nuevas Urgencias y el Servicio de Diagnóstico por Imagen, además de un área de almacén y espacios de instalaciones centrales, así como el área de acceso, admisión y atención al usuario; consultas externas, y un área de pruebas funcionales, rehabilitación, docencia, formación continuada y cafetería.

El Gobierno de Canarias informó de que el segundo módulo constará de cuatro plantas y acogerá los laboratorios, la zona de Extracciones y Banco de Sangre, el área de despertar postquirúrgico, la Unidad de Medicina Intensiva, Unidad de Hemodinámica, Reanimación y Hospitalización; la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen. Además, están previstas la reforma y ampliación de un tercer módulo que se destinará a bloque quirúrgico y área de recuperación.

«Hemos tenido la oportunidad de poder comunicar tanto a la Plataforma como a los alcaldes del Sur los avances que se han hecho durante este último ejercicio en el Hospital del Sur y la planificación de la primera fase del plan funcional de ampliación del centro», expresó el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, en declaraciones a los medios. Se trata de un plan que en su conjunto se compone de cuatro fases.

«Esfuerzo conjunto»

Por su parte, Rosa Dávila manifestó que el Gobierno «no ha parado de trabajar con el objetivo claro de ofrecer a la población del Sur de Tenerife la sanidad pública adecuada». Para la mandataria insular, el «esfuerzo conjunto» realizado en el transcurso de los últimos años hace que el Hospital del Sur «esté registrando avances claros y medibles, con nuevos servicios, más recursos humanos, mayor actividad asistencial y una hoja de ruta definida para su ampliación».

Cabe indicar que de las 150 camas con las que cuenta hoy el recinto, 90 estaban ocupadas a mediados del pasado año por pacientes que tenían el alta hospitalaria pero necesitaban de una plaza sociosanitaria. El Hospital del Sur ha incrementado su plantilla un 15% en dos años y medio y en ese período ha logrado aumentar su capacidad quirúrgica en un 100%. Durante el año pasado, en sus instalaciones se 2025 se realizaron 4.495 intervenciones quirúrgicas, se registraron 63.487 consultas atendidas, lo que supuso un 14% de incremento. Además, los profesionales del centro llevaron a cabo 145.744 pruebas funcionales y radiológicas para el diagnóstico y seguimiento de patologías.