El "GPS" que guía la neurocirugía moderna en Hospital Quirónsalud Tenerife

En un quirófano de alta complejidad, cada milímetro cuenta. En neurocirugía, ese margen puede marcar la diferencia entre preservar una función neurológica o comprometerla. Por ello, la tecnología ha pasado de ser un apoyo a un aliado estructural.

El neuronavegador, junto con la adquisición de imagen interaoperatoria, es hoy en día uno de los pilares de la neurocirugía avanzada. En los hospitales Quirónsalud Tenerife y Quirónsalud Costa Adeje, esta herramienta ya forma parte de la práctica habitual, liderada por el referente en las islas, el Dr. Luis Pérez Orribo.

¿Qué es la neuronavegación y cómo funciona?

El Dr. Pérez Orribo lo define de forma sencilla: es el GPS de la neurocirugía moderna. Este sistema permite orientar al especialista dentro del cerebro o la columna vertebral en tiempo real.

Integración de imágenes: El sistema utiliza estudios previos de resonancia magnética o TAC .

El sistema utiliza estudios previos de . Sincronización: En cirugía craneal, se alinea la anatomía real del paciente con el modelo virtual.

En cirugía craneal, se alinea la anatomía real del paciente con el modelo virtual. TAC Intraoperatorio: En cirugías de columna, el centro cuenta con un TAC 3D que obtiene imágenes en el propio quirófano con el paciente ya posicionado.

"La precisión que se alcanza gracias a esta tecnología oscila entre uno y dos milímetros."

Ventajas de la cirugía guiada por neuronavegador

La evolución de esta tecnología permite hoy trabajar con reconstrucciones tridimensionales y tractografía, identificando circuitos neuronales críticos para el lenguaje o el movimiento.

Las principales ventajas para el paciente son:

Planificación personalizada: El cirujano diseña la vía de abordaje más segura antes de la primera incisión.

El cirujano diseña la vía de abordaje más segura antes de la primera incisión. Cirugía mínimamente invasiva: Las incisiones son más pequeñas y se reduce la manipulación de tejido sano.

Las incisiones son más pequeñas y se reduce la manipulación de tejido sano. Mayor seguridad quirúrgica: Disminuye drásticamente el riesgo de complicaciones y la necesidad de reintervenciones.

Aplicaciones en Patología Tumoral y Columna

En el ámbito de la patología tumoral cerebral, el neuronavegador permite delimitar los márgenes del tumor para lograr resecciones más completas sin dañar áreas funcionales.

Por otro lado, en cirugía de columna, su utilidad es estratégica para:

Colocación de material de instrumentación de columna con una precisión milimétrica.

con una precisión milimétrica. Tratamiento de escoliosis y fracturas complejas.

y fracturas complejas. Verificación inmediata del éxito de la cirugía mediante TAC de control antes de salir del quirófano.

Quirónsalud Tenerife Quirónsalud Costa Adeje

Conclusión: Tecnología al servicio de la experiencia médica

Como subraya el doctor Pérez Orribo, la tecnología no sustituye la mano del cirujano, pero amplifica su capacidad de decisión y la precisión de la mismas. Contar con un territorio cartografiado en tiempo real supone un salto cualitativo en la seguridad del paciente.

En los quirófanos de Quirónsalud en Tenerife, la cirugía ya no solo se orienta por la anatomía visible, sino por una cartografía digital que garantiza exactitud en cada gesto quirúrgico.

Más información en el servicio de neurocirugía del hospital Quirónsalud Tenerife