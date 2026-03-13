Condenado a dos años de cárcel por agresión sexual a una turista en estado de embriaguez en Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de dos años de prisión tras la agresión sexual a una turista en Los Cristianos.

La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, asegura que el condenado, conánimo libidinoso y aprovechándose del estado de embriaguez de la víctima, que había consumido bebidas alcohólicas en la noche de los hechos, la sometió a diversos actos de carácter sexual.

Los hechos tuvieron lugar el 23 de octubre de 2023, cuando la víctima, acompañada de una amiga, asistió a un establecimiento en el Centro Comercial San Telmo, en Los Cristianos, local en donde el ahora condenado trabajaba como camarero.

Así, en la madrugada, las dos amigas habrían aceptado la invitación del propietario del local para subir a un apartamento y continuar bebiendo alcohol. Más tarde, la víctima, cansada debido a esa ingesta, se recostó en el sofá del salón, quedándose adormilada, momento en el que el acusado, con ánimo libidinoso, la habría sometido a actos de carácter sexual, aprovechándose de su embriaguez, sin quedar acreditado que hubiera penetración.

Además de los dos años de prisión, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los perjuicios sufridos.