La Aemet pronostica una jornada con calima y viento fuerte este viernes en Tenerife
Ambos fenómenos serán más significativos en las cumbres de la isla
Tenerife vivirá este viernes una jornada con calima, temperaturas en ascenso y viento como principal protagonista. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) volverá a activar el aviso amarillo en la isla por este último fenómeno.
En lo que respecta al conjunto del archipiélago, se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes con orientación sur y orientación oeste, con intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, abriendo amplios claros durante las horas centrales.
La calima se dejará notar con concentraciones más significativas en zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes sur de las islas montañosas.
Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en vertientes suroeste donde el ascenso podrá ser notable.
Previsión del tiempo para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y noroeste a últimas horas. Calima, con las concentraciones más significativas en cumbres y vertientes sur. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, que podrá ser notable en la vertiente suroeste y medianías del norte; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Podrán registrarse heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del noreste en zonas bajas; fuerte y de componente este en medianías y cumbres durante la primera mitad del día, cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal, pudiendo extenderse ladera abajo de la fachada noroeste. Por la tarde aumentará a fuerte en zonas bajas cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo noroeste y vertiente sureste, afectando especialmente en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 22
LA GOMERA
En el norte, predominio de los intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional. En el resto, poco nubosos o despejado. Calima, con las concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero a moderado ascenso. Viento del noreste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, y especialmente a últimas horas con el aumento a fuerte del viento cuando las rachas podrán extenderse a la vertiente sur. En cumbres, viento moderado de componente este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 23
LA PALMA
En el norte y este, predominio de los intervalos nubosos tendiendo a nuboso a últimas horas del día, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente a primeras y últimas horas en medianías del noreste. Calima, con las concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente oeste. Viento moderado del noreste, fuerte y de componente este en medianías y cumbres con probables rachas ocasionalmente muy fuertes las vertientes noroeste y vertiente sureste, y especialmente en zona de El Paso donde probablemente las rachas se extiendan ladera abajo de la vertiente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 21
EL HIERRO
Intervalos nubosos de madrugada, tendiendo a poco nuboso en el norte y a despejado en el resto. En el resto cielos con calima, con las concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, donde serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes, y especialmente a últimas horas con el aumento a fuerte del viento cuando las rachas podrán extenderse a las vertientes sur y sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15
