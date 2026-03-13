La Aemet actualiza los avisos amarillos en Tenerife: oleaje y viento marcan la jornada del sábado

El mal estado del mar y los fuertes vientos marcarán la jornada meteorológica este sábado, 14 de marzo, en Tenerife. De hecho, al aviso amarillo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por vientos se une el de fenómenos costeros. Una situación se asemeja a la vivida durante toda la semana en la isla y que parece que centrará también el fin de semana.

En este sentido, en cuanto al viento se esperan rachas máximas de 70 km/h. del noreste, especialmente en Tenerife: litoral sureste, extremo oeste y zonas altas del suroeste; El Hierro: vertientes sureste y sur, y La Palma: vertiente noroeste, extremo sur y Los Llanos de Aridane.

Por su parte, los fenómenos costeros vendrán marcados por viento del noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el sureste y oeste de Gran Canaria, sureste de Tenerife, oeste de La Gomera.

Previsión para Tenerife

En cuanto a la previsión del tiempo para Tenerife, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en el norte y nuboso en el nordeste con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional.

Calima ligera, más significativas en cumbres y vertientes sur, remitiendo durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas con algún ligero ascenso, máximas en ligero descenso, aunque no se descartan heladas débiles en cumbres centrales.

Previsión general

Atendiendo a la previsión para todo el archipiélago, la Aemet pronostica rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso con intervalos de madrugada. En el norte y nordeste de las islas montañosas, intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles con apertura de claros durante las horas centrales.

El Teide visto entre la calima. / MARIA PISACA

Calima ligera y en altura con las concentraciones más significativas en cumbres y vertientes sur de las islas montañosas así como zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, remitiendo durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas sin cambios en las islas más orientales y en ligero ascenso en el resto; máximas en ligero a moderado descenso.