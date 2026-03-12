La Universidad Europea fortalece la sanidad canaria

La Universidad Europea de Canarias marcará un hito en Tenerife con la implantación de los grados de Medicina y Odontología, que comenzarán a impartirse en el curso académico 2026-2027 en el campus de La Orotava. Estas nuevas titulaciones reforzarán la formación sanitaria en el archipiélago y contribuirán a formar y retener talento médico en Canarias.

La rectora de la Universidad Europea de Canarias, Cristiana Oliveira, destaca que “la implantación de los grados de Medicina y Odontología responde a una necesidad real de Canarias de formar y retener talento sanitario. En el caso de Odontología, además, se trata de una titulación que hasta ahora no existía en Tenerife. Este proyecto se impulsa en estrecha colaboración con los colegios profesionales y con grupos hospitalarios de referencia como Hospiten, reforzando el vínculo entre universidad y sistema sanitario y contribuyendo al futuro de la sanidad en el archipiélago”.

Estas nuevas titulaciones contarán con el marchamo del modelo académico de la Universidad Europea basado en la excelencia docente, en la innovación educativa y en la estrecha vinculación con los agentes sociales y profesionales del sector. Además, cabe destacar que la Universidad Europea de Canarias es la primera universidad que imparte el grado de Odontología en Tenerife, lo que, junto con Medicina, permitirá la creación y el arraigo de talento en las islas en el ámbito de la salud.

Sobre el grado de Medicina

La vicedecana de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, la doctora Emilia Condés, explica que “el modelo formativo integra desde los primeros cursos una sólida base científica con competencias clínicas, habilidades comunicativas y trabajo interprofesional. Los estudiantes se forman mediante entornos simulados, laboratorios con tecnología de última generación y prácticas tuteladas que permiten una transición progresiva hacia el entorno real”. Este enfoque garantiza que el futuro médico adquiera criterio clínico, pensamiento crítico y seguridad en la toma de decisiones impregnado con sus valores de ética, empatía y humanización.

El grado de Medicina de la Universidad Europea de Canarias responde a una necesidad social y sanitaria evidente: formar talento médico en el propio territorio, reforzar el vínculo entre universidad y sistema asistencial, y contribuir al relevo generacional en un contexto donde la demanda de profesionales sigue en aumento. Asimismo, la colaboración con centros hospitalarios y grupos sanitarios del archipiélago, públicos y privados, “constituye un elemento esencial del proyecto, facilitando que los estudiantes se formen en contacto directo con la realidad epidemiológica y asistencial de las islas”, matiza Condés.

En este sentido, Rafael Navarro, director general de Hospiten en España, grupo internacional que cuenta con tres hospitales universitarios en Tenerife, valora la puesta en marcha del grado de Medicina al corpus académico de Canarias porque “se necesitan profesionales sanitarios en España, en general, y en Canarias, en particular, y esta formación ayudará a cubrir la demanda futura”. Además, Navarro incide en que estos estudiantes, y futuros profesionales de la salud, “se formarán con altos estándares de calidad y con la tecnología más puntera, en laboratorios especializados, en entornos simulados y con docentes en activo”.

Cabe recordar que la Universidad Europea de Canarias cuenta con el Hospital Simulado, donde los estudiantes entrenan habilidades clínicas en un entorno seguro y controlado, utilizando simuladores de alta fidelidad que recrean desde pacientes pediátricos hasta adultos. Este centro es clave en el desarrollo de competencias prácticas antes de la interacción con pacientes reales. Además, la formación en Medicina integra otras tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial y la realidad extendida, para preparar al alumnado en el entorno clínico real.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, el doctor Rodrigo Martín asegura que “disponer de una nueva facultad de Medicina en Tenerife, dada la gran cantidad de estudiantes que desean escoger esta profesión, es una noticia importante”. El doctor Martín añade que “la formación deberá estimular en los estudiantes el sentido crítico, la curiosidad científica y un compromiso sólido con los ideales de su profesión”, y para ello, “desde el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife queremos ofrecerles todo nuestro apoyo”.

Sobre el grado de Odontología

La vicedecana de Odontología de la Universidad Europea de Madrid, la doctora Ana Suárez, asegura que la puesta en marcha del grado de Odontología en la Universidad Europea de Canarias está avalado por la trayectoria del Grupo Universidad Europea en la formación de odontólogos a lo largo de casi treinta años.

Suárez destaca que un elemento especialmente relevante del proyecto en Canarias es su compromiso social. En este sentido, la Universidad Europea de Canarias prevé impulsar iniciativas en colaboración con organismos, asociaciones y entidades sociales del entorno, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos odontológicos a personas que, por sus circunstancias económicas o sociales, encuentran barreras para recibir atención bucodental.

“Para Canarias, disponer del grado de Odontología en la Universidad Europea implica generar talento sanitario en el propio territorio, fortalecer la conexión entre universidad y entorno asistencial y contribuir activamente a la mejora de la salud bucodental de la población”, indica Ana Suarez.

En definitiva, la puesta en marcha de los grados de Medicina y Odontología en la Universidad Europea de Canarias supone una oportunidad única para formar profesionales preparados, humanistas, comprometidos con su comunidad y capaces de afrontar los retos presentes y futuros de la salud con rigor, sensibilidad y excelencia.