La ULL cederá 2.429 metros cuadrados al Cabildo de Tenerife para ampliar el carril bus de la TF-5

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado este jueves ceder al Cabildo de Tenerife una parcela de 2.429 metros cuadrados en el entorno de la Facultad de Bellas Artes para facilitar las obras de prolongación del carril bus de la autopista TF-5 en dirección norte.

El terreno, que actualmente está destinado a zona verde y no afecta a infraestructuras universitarias, será segregado y desafectado antes de su cesión a la corporación insular para ejecutar el proyecto de ampliación del carril bus, según ha detallado la ULL en un comunicado.

La cesión no implica contraprestación económica para la Universidad de La Laguna, aunque el Cabildo se compromete a realizar varias actuaciones para la institución académica, entre ellas una salida de emergencia en la Facultad de Bellas Artes y la instalación de una vela de sombra en el Campus de Guajara.

Iniciativa

La propuesta fue presentada por la gerenta de la universidad, Lidia Pereira, y recibió informes favorables de la Asesoría Jurídica, la Oficina Técnica y el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por lo que fue aprobada por asentimiento en el órgano.

Para que la cesión sea efectiva, el acuerdo deberá ser ratificado ahora por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna, agrega la nota.

Otros acuerdos

Durante la misma sesión del Consejo de Gobierno también se aprobó la oferta de precios de los colegios mayores y la residencia universitaria para el curso 2026-2027, que actualiza las tarifas del curso anterior con una subida del 2,8 %, equivalente al IPC de Canarias.

La oferta mantiene cuatro rangos de precios en función de la renta familiar y, debido a la falta de alojamiento registrada en los últimos años, las plazas no estarán disponibles para alumnado extranjero de programas europeos, aunque sí para estudiantes extracomunitarios.

Asimismo, el órgano aprobó una modificación del reglamento de alojamiento que limita el tiempo de permanencia en colegios mayores y residencias al número de años que dura la titulación, con un máximo de dos años adicionales para finalizar los estudios o cursar un máster.

El Consejo de Gobierno dio además luz verde a un acuerdo sobre el régimen retributivo del personal investigador contratado en convocatorias vinculadas a financiación externa destinadas a la formación, atracción y retención de talento científico.

La normativa afecta a personal investigador predoctoral y posdoctoral contratado conforme a la Ley de la Ciencia en programas financiados externamente como Catalina Ruiz, Viera y Clavijo, Talentum e Initium, así como en convocatorias competitivas estatales como FPU, FPI, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo y Juan de la Cierva.