Un oyente tinerfeño gana 18.000 euros del programa ‘Cuerpos especiales’, el 'antimorning' de Eva Soriano y Nacho García

En ‘Cuerpos especiales’ no se andan con calderilla ni con tonterías (bueno, con tonterías, tal vez sí). Esta mañana, el programa ha soltado 18.000 euros de una tacada y los ha mandado directos a Tenerife.

Gustavo, oyente del antimorning conducido por Eva Soriano y Nacho García, ha ganado el bote histórico de ‘Pilla la cita y gana la guita’, convirtiéndose en el concursante que se lleva el premio más alto desde que empezó el programa.

Poco antes de las ocho, sonaba la llamada. Tensión en el estudio. Silencio dramático. Eva Soriano y Nacho García apretando. Y Gustavo, firme. Superó la mecánica completa del concurso y acertó las tres citas que desbloqueaban el bote acumulado tras varias semanas sin ganador. Resultado: 18.000 euros y un momentazo de radio único.

De premio histórico a compra histórica

Lejos de grandes lujos, Gustavo tiró de realismo: el dinero servirá para “tapar agujeros” —porque la vida adulta es así— y para hacer “una compra grande” en su supermercado de confianza. Probablemente, la declaración de intenciones más honesta que ha dado un ganador de 18.000 euros en antena.

Por si fuera poco, el oyente también prometió que, si ganaba, se raparía el pelo. Compromiso lanzado en directo y que ya forma parte del folclore oficial de ‘Cuerpos especiales’.

Con esta entrega, el concurso marca un hito: nunca antes ‘Cuerpos especiales’ había repartido un premio de esta cuantía en una sola llamada. Con éste, el programa matinal de Europa FM ha entregado hasta la fecha casi 100.000 euros con ‘Pilla la cita y gana la guita’.

‘Cuerpos especiales’ se consolida así como uno de los formatos más potentes y reconocibles de la radio musical en España, combinando humor, tensión en directo y premios reales que cambian el mes… o el año.