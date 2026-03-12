Olga Tokarczuk, premio nobel: "El verdadero interés del género negro no está en descubrir al culpable"

La escritora polaca Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura, defendió este jueves, en el marco del festival Tenerife Noir, el poder de la literatura como herramienta para plantear preguntas incómodas y reflexionar sobre la responsabilidad colectiva. Durante su participación en un encuentro con los medios, la autora subrayó que el verdadero interés del género negro "no está en descubrir al culpable, sino en explorar las implicaciones morales de los actos humanos".

"La investigación ética y moral es casi más importante que la resolución policial", afirmó la autora conocida por obras como Sobre los huesos de los muertos. En su narrativa, explicó, el crimen funciona como punto de partida para cuestionar la forma en que una sociedad justifica determinadas acciones o normaliza la violencia.

Tokarczuk reconoció que recurrió al formato de la novela policíaca para abordar temas incómodos que, de otro modo, podrían resultar difíciles de trasladar al gran público. "Es una forma muy confortable de escribir", bromeó. "Como preparar un bizcocho: hay una lista de ingredientes –un crimen, un grupo de sospechosos, alguien que busca la verdad– y con ellos se construye una historia".

La escritora confesó, además, su admiración por Agatha Christie, cuya forma de jugar con los elementos literarios influyó en su manera de construir las tramas de sus historias. Sin embargo, en su obra el suspense se mezcla con cuestiones "más amplias" relacionadas con temas como la ética, la comunidad y el vínculo entre los seres humanos y el entorno.

Literatura en tiempos convulsos

La relación con la naturaleza ocupa un lugar central en su literatura. Para Tokarczuk la vida humana no se desarrolla en oposición al mundo natural, sino dentro de él. "Nuestra existencia ocurre en la naturaleza, no solo una concentración entre nosotros y ella", explicó. En su opinión, el paisaje no solo condiciona la vida de las personas, sino también su forma de pensar y de comprender el mundo.

La autora ilustró esta idea con una reflexión: "Nuestros cuerpos están formados en gran parte por agua. De algún modo pertenecemos los ríos, mares y océanos". Desde esta perspectiva, añadió que las identidades nacionales o culturales resultan menos determinantes que esa "conexión común con el entorno natural".

Durante el encuentro, la autora también reflexionó sobre el papel de la literatura en el contexto actual. A su juicio, los tiempos de incertidumbre y agitación dificultan la distancia necesaria para crear una buena obra literaria.

"La literatura necesita cierto tipo de perspectiva, y los tiempos que vivimos a veces no nos dan esa oportunidad", señaló. Apuntó que muchos autores recurren hoy a géneros como la autoficción, la ciencia ficción o la novela negra para "abordar cuestiones profundas sobre la condición humana".

Las mujeres como protagonistas

En relación con el protagonismo femenino en sus novelas, la escritora explicó que eligió de forma deliberada a una mujer madura como personaje central de Sobre los huesos de los muertos. Su intención era ofrecer una figura distinta a la habitual en el género, como son los hombres.

"Como mujer que está envejeciendo, echo en falta personajes femeninos fuertes, con una visión clara y capaces de influir en la vida de otros", afirmó. Tras la publicación del libro traducido en otros idiomas, aseguró haber recibido numerosas cartas de lectoras que se identificaban con el personaje Janina Duszejko.

La Premio Nobel defendió además la singularidad de la experiencia cultural europea, basada en la memoria escrita. "Uno de los grandes descubrimientos de Europa son sus bibliotecas abiertas a todos", señaló. Para la autora, en ellas se conserva la historia de los individuos y de las comunidades a través de los siglos.

En su primera visita a Canarias, Tokarczuk aseguró haberse sentido fascinada por la historia de los guanches. "Es un tema ideal para una novela", comentó, sugiriendo incluso que podría convertirse en una "serie de Netflix".