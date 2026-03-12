El nuevo horizonte creativo de Fernando Estévez

La Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez reafirma su posición como el corazón de la enseñanza artística en Tenerife, con una propuesta que fusiona la tradición técnica con la innovación tecnológica y la sostenibilidad. El centro continúa con un año marcado por la ambición creativa y la excelencia profesional.

Un ecosistema formativo integral

La oferta educativa de la institución es única en la isla, cubriendo todas las etapas del desarrollo artístico. Desde el Bachillerato de Artes, pasando por Ciclos Formativos de Grado Medio, como Grabado Calcográfico, Revestimientos Murales y Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. Continuando con los Ciclos Formativos de Grado Superior, Animación, Cerámica Artística, Escultura Aplicada al Espectáculo, Estilismo de Indumentaria, Fotografía, Gráfica Publicitaria, Ilustración, Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, Técnicas Escultóricas y Arquitectura Efímera, que garantizan una base técnica sólida y adaptada a la realidad del sector. Para quienes buscan el nivel más alto de cualificación, la formación culmina con las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (Grados en Diseño) con la especialización en Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de Moda, donde el alumnado se prepara para liderar un mercado laboral que demanda innovación constante y un pensamiento crítico transformador.

Sin fronteras: El impulso Erasmus+

Uno de los grandes activos de la Fernando Estévez es su apuesta por la internacionalización. A través del programa Erasmus+, los estudiantes pueden realizar estancias académicas y prácticas profesionales en el extranjero. Esta apertura al mundo no solo enriquece su currículo, sino que les permite tejer redes de contacto globales y aplicar su talento en contextos multiculturales.

Colaboración e intercambio

Más allá de las aulas, el centro se define por un sistema pedagógico donde la interdisciplinariedad y la participación en Proyectos con entidades y organizaciones externas es clave, así como el modelo metodológico horizontal en el que docentes y alumnado generan el conocimiento necesario para influir en un entorno artístico globalizado y en constante cambio.