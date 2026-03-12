Motor de talento y especialización profesional en Canarias

El Centro Integrado de Formación Profesional Los Gladiolos se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la formación profesional en Canarias. Con una comunidad educativa que ronda los 2.200 alumnos y alumnas al inicio de cada curso y un claustro compuesto por 165 docentes, el centro representa hoy un modelo educativo que combina especialización técnica, innovación pedagógica y una clara vocación de servicio público. Bajo la dirección de Aniria Tirma Díaz Cruz, el CIFP Los Gladiolos ha logrado construir una identidad propia basada en la excelencia formativa, la apertura al entorno social y la preparación del alumnado para el mercado laboral.

La oferta formativa del centro se articula en torno a tres familias profesionales: Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Esta estructura permite cursar ciclos de grado medio y superior en modalidad presencial diurna y semipresencial de tarde-noche, facilitando la conciliación y ampliando el acceso a la formación.

En Sanidad, uno de los pilares históricos del centro, destacan titulaciones como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Radioterapia y Dosimetría, Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica, Imagen para el Diagnóstico, Higiene Bucodental, Prótesis Dental o Audiología Protésica, algunas únicas en la red pública canaria.

La familia de Servicios Socioculturales incluye ciclos como Atención a Personas en Situación de Dependencia, Educación Infantil, Integración Social o Promoción de Igualdad de Género.

Por su parte, Seguridad y Medio Ambiente ofrece especialidades como Educación y Control Ambiental, Prevención de Riesgos Profesionales o Coordinación de Emergencias.

Uno de los rasgos distintivos del CIFP Los Gladiolos fue su apuesta decidida por la formación profesional dual. Actualmente, por normativa, la mayoría de los ciclos que se imparten en el centro siguen este modelo, que combina la formación en el aula con la experiencia directa en empresas e instituciones.

En este contexto de evolución constante, el CIFP Los Gladiolos ha incorporado en los últimos años nuevos ciclos formativos que responden a demandas emergentes del mercado laboral. Uno de ellos es Mediación Comunicativa, una titulación orientada a formar profesionales capaces de facilitar la comunicación con personas sordas o con dificultades comunicativas, desempeñando su labor en centros educativos, asociaciones o servicios sociales.

También destaca el ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales, cada vez más solicitado por empresas e industrias que necesitan especialistas capaces de garantizar la seguridad laboral y el cumplimiento de la normativa vigente. En la misma línea se sitúa Coordinación de Emergencias y Protección Civil, que prepara técnicos capacitados para gestionar y coordinar situaciones de emergencia en colaboración con los servicios de seguridad.

El ámbito cultural y turístico encuentra su espacio en el ciclo de Animación Sociocultural y Turística, especialmente relevante en un territorio como Canarias, donde la dinamización cultural y el ocio constituyen sectores estratégicos. Por su parte, Educación y Control Ambiental forma profesionales especializados en la sensibilización ambiental y la interpretación del patrimonio natural, una labor fundamental en un archipiélago con amplias zonas protegidas de gran valor ecológico.

Entre las titulaciones más singulares se encuentra también Audiología Protésica, un ciclo poco ofertado en las islas que prepara especialistas en la evaluación de problemas auditivos y la adaptación de prótesis auditivas, un ámbito con creciente demanda debido al envejecimiento de la población y al desarrollo tecnológico del sector.

Este entramado formativo se sustenta en un sistema de gestión de calidad consolidado. El centro cuenta con nivel avanzado en el proyecto europeo EQAVET, reflejo de su compromiso con la mejora continua y la excelencia en la formación profesional. Además, desarrolla numerosos proyectos de innovación educativa, lo que le ha permitido ser reconocido como centro de excelencia nacional en el ámbito sanitario. Su filosofía se basa en valores como el compromiso con la educación pública, la equidad y la lucha contra las desigualdades, junto a una visión de sostenibilidad que integra las dimensiones económica, social y ambiental.

Otro de los elementos clave es el espíritu de colaboración y trabajo en equipo. El centro apuesta por compartir conocimiento, buenas prácticas e innovación educativa con otros centros, fomentando redes de cooperación que enriquecen el sistema formativo. Del mismo modo, se impulsa un espíritu crítico y transformador que promueve la mejora continua, la innovación pedagógica y la participación del alumnado en proyectos internacionales y programas de movilidad.