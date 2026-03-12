La Laguna recibirá a evacuados en caso de una erupción volcánica

La Laguna acogerá a evacuados en caso de que se produjese una erupción volcánica en Tenerife. Así lo recoge el borrador definitivo del nuevo Plan de Emergencia Municipal (PEMU) de La Laguna, presentado esta semana al Ayuntamiento por parte de los miembros de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL). Se trata de un documento que deberá ser ratificado en la sesión plenaria de abril.

«La Laguna podrá contar con un Plan novedoso, no solo porque se ha adaptado a la normativa vigente, sino porque lo hemos integrado de manera expresa en la estructura del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife», afirma el investigador principal del proyecto, Abel López. «Al tratarse de un potencial municipio receptor de personas evacuadas, hemos identificado e incorporado la red primaria y secundaria de albergues que están recogidos en este plan», añade.

Según informa el consistorio lagunero, entre los principales riesgos que se han identificado en este PEMU destacan las posibles inundaciones por fenómenos costeros adversos y episodios fuertes de lluvias (especialmente en la zona del casco histórico) y los movimientos de laderas. «Detectadas estas posibles amenazas, este PEMU se anticipa a los posibles efectos de estas emergencias y diseña la actuación de los efectivos municipales ante cada incidencia concreta», agregan desde el grupo de gobierno (PSOE-CC).

Los riesgos identificados y evaluados serán representados cartográficamente mediante herramientas de sistemas de información geográfica (SIG), con el fin de facilitar su visualización, interpretación y uso en la toma de decisiones. Esta representación espacial constituirá una base fundamental para la planificación operativa y estratégica.

Abel López señala que se trata de un PEMU «novedoso», ya que incluye la visión del cambio climático y cómo este fenómeno puede modificar las diferentes amenazas, su intensidad y la frecuencia de estos episodios que ya se están produciendo en Canarias. «Es muy funcional, ya que hemos confeccionado un resumen muy ejecutivo donde intentamos sintetizar los asuntos más destacados para la operativa del PEMU y las acciones que hay que implementar en caso de activarse este Plan», precisa, antes de poner de relieve que el Ayuntamiento cuenta «con un resumen muy sintético de cómo actuar, partiendo de este PEMU como marco operativo de trabajo».

Proteger a la población

¿Por qué la actualización del documento? Sostiene el Ayuntamiento que, al igual que el resto de entidades locales, tiene la responsabilidad de garantizar la protección de su población, del medio ambiente y de sus infraestructuras ante una amplia variedad de amenazas, tanto de origen natural como antrópico. Para ello, la gestión de emergencias y la reducción del riesgo de desastres deben apoyarse en la implementación de herramientas de planificación y prevención como el PEMU, que responde a las disposiciones establecidas en la legislación vigente, tanto en el ámbito nacional como autonómico e internacional.

Más en detalle, este procedimiento de actualización del PEMU se inició en abril de 2025, cuando el consistorio lagunero formalizó este encargo a la ULL. Desde esa fecha se vienen realizando reuniones periódicas entre los investigadores universitarios y el personal técnico del Área de Seguridad Ciudadana para ir incorporando información y datos de interés y dar forma a este plan definitivo, según los datos aportados por el Ayuntamiento. «Este departamento municipal también ha trabajado conjuntamente con el resto de las áreas del consistorio para la consecución de este documento estratégico», detalla sobre Seguridad.

El documento fue presentado en una reunión celebrada en la Casa de los Capitanes y en la que tomaron parte el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo; el director técnico de Alcaldía, Óscar Olave, y, en representación de la mencionada Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL, Abel López, Pedro Dorta, Jaime Díaz y Nerea Martín.

«Contar con este nuevo documento, adaptado a los retos actuales, nos coloca a la vanguardia en esta materia y nos permite afrontar con garantías cualquier tipo de riesgo natural, como puede ser un incendio, una inundación, un deslizamiento de laderas y otras circunstancias excepcionales, como puede ser una erupción volcánica», expresa Gutiérrez, antes de apuntar que el proyecto se presentará a todos los miembros de la corporación local antes de ser llevado a pleno.

En paralelo a lo anterior se está planificando la celebración de unas jornadas en las que se abordará este nuevo plan, con mesas de trabajo multidisciplinares en las que se invitará a participar a todas las áreas del Ayuntamiento, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, UME, Protección Civil y entidades y asociaciones vecinales del municipio.