IES El Sobradillo: innovación, excelencia y proyección internacional

El IES El Sobradillo se ha consolidado como un referente en la educación de Canarias, ofreciendo una formación integral y de calidad que abre las puertas a un futuro académico y profesional sólido. Su compromiso con la enseñanza va más allá del aula, promoviendo un entorno inclusivo y acogedor donde cada estudiante se siente valorado y motivado para alcanzar sus metas.

Este centro educativo apuesta por la diversidad como uno de sus pilares fundamentales, proporcionando oportunidades igualitarias para que todo el alumnado desarrolle su máximo potencial. Su enfoque no solo se centra en la adquisición de conocimientos, sino también en la formación de personas críticas, comprometidas con la sociedad y preparadas para afrontar los retos de un mundo globalizado.

Implantación del Bachillerato Internacional en 2026/27

Como gran novedad, el centro implantará en el curso 2026/27 el Bachillerato Internacional (BI), reforzando así su dimensión global y su apuesta por la excelencia académica. Este prestigioso programa, reconocido en universidades de todo el mundo, ofrecerá al alumnado una formación rigurosa, bilingüe y orientada al pensamiento crítico, la investigación y la mentalidad internacional.

La incorporación del Bachillerato Internacional permitirá al IES El Sobradillo ampliar su oferta educativa en la etapa postobligatoria, brindando una nueva vía de acceso a estudios superiores tanto nacionales como internacionales. Este programa fomentará competencias clave como la autonomía, la capacidad de análisis, la comunicación intercultural y el compromiso social.

Con esta implantación, el centro da un paso decisivo en su proceso de internacionalización, alineándose con estándares educativos globales y ofreciendo mayores oportunidades académicas a su alumnado.

Una oferta educativa amplia y conectada con el futuro

El IES El Sobradillo ofrece actualmente enseñanzas que abarcan desde Aula Enclave, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato Internacional en sus modalidades de Ciencias de la Salud y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales, y finaliza con una amplia oferta de Formación Profesional.

La Formación Profesional constituye uno de sus grandes pilares, con ciclos de Grado Básico, Básico Adaptado, Grado Medio y Grado Superior, tanto en modalidad presencial como semipresencial. La oferta incluye especialidades como Agrojardinería, Mantenimiento de Vehículos, Comercio y Marketing, Administración y Gestión, Electromecánica, Carrocería, Conservación del Medio Natural, Jardinería y Floristería, Automoción, Paisajismo y Medio Rural y Gestión Forestal y Medio Natural, entre otras.

La consolidación de la FP Dual fortalece la conexión entre el alumnado y el tejido empresarial, facilitando su inserción laboral mediante convenios con empresas públicas y privadas. Desde el primer curso, los estudiantes realizan un mínimo de 140 horas de formación práctica en entornos reales de trabajo, adquiriendo experiencia directa en el sector profesional y completando hasta un total de 500 horas de prácticas al final del ciclo con una alta tasa de empleabilidad al final del ciclo.

Innovación tecnológica e internacionalización

El uso de plataformas digitales en Secundaria y Ciclos Básicos mejora la conectividad con los aprendizajes, mientras que el alumnado de enseñanzas postobligatorias dispone de portátiles en modalidad de préstamo, favoreciendo su autonomía. El Aula de Innovación Tecnológica (ATECA) incorpora recursos y dispositivos avanzados que adaptan la enseñanza a las exigencias del mercado laboral actual.

El centro destaca además por su trayectoria internacional. Desde 2016, participa activamente en programas europeos de movilidad que permiten a estudiantes y docentes realizar estancias formativas en distintos países, con periodos de prácticas en el extranjero que oscilan entre 15 días y dos meses. La futura implantación del Bachillerato Internacional reforzará aún más esta vocación global.

Reconocimiento y compromiso con la excelencia

La excelencia educativa del centro ha sido reconocida desde el año 2024 al situarse entre los 100 mejores centros de secundaria de 2026 a nivel nacional. Este logro refleja el esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa por ofrecer una enseñanza innovadora, inclusiva y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

En este periodo clave para la toma de decisiones académicas, el centro recuerda la importancia de formalizar la inscripción dentro del plazo ordinario. A partir del 9 de abril comienza la inscripción en los Ciclos Formativos y hay que estar muy pendientes porque por la experiencia en años anteriores, más del 70% del alumnado que realiza la solicitud en plazo obtiene plaza en el centro.

Con una oferta educativa diversa, un fuerte compromiso con la innovación, la consolidación de la FP Dual y la implantación del Bachillerato Internacional en el curso 2026/27, el IES El Sobradillo reafirma su posición como institución clave en la formación de las futuras generaciones, preparándolas para un mundo en constante evolución y cada vez más interconectado.

Si estás interesado/a en conocer más de la oferta educativa del IES El Sobradillo para el curso 2026/27, no olvides pedir tu cita a través de este enlace: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieselsobradillo/cita-previa-2/