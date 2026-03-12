Formación en construcción para 125 personas desempleadas

La Fundación Laboral de la Construcción ha consolidado su papel como motor de profesionalización, seguridad y capacitación en el sector de la construcción. Desde sus inicios, la entidad trabaja para ofrecer a empresas y trabajadores los recursos necesarios para afrontar los retos de un sector que se ha adaptado a las nuevas demandas tecnológicas, laborales y formativas.

Recientemente, la sede de la Fundación en la Avenida de Ingenieros, en La Cuesta, ha acogido el inicio de los primeros cuatro itinerarios formativos de un total de ocho previstos dentro del ‘Proyecto Sectorial para el Sector de la Construcción 2025’, que comenzó a finales del mes de febrero y concluirá a final de año. Esta iniciativa se desarrollará de manera simultánea en los dos Consejos Territoriales de Canarias donde la Fundación tiene presencia activa, consolidando su capacidad de respuesta a las necesidades del sector en todo el archipiélago.

El objetivo principal de la Fundación Laboral de la Construcción es generar un marco de relaciones laborales estables y justas, al mismo tiempo que presta servicios especializados a trabajadores y empresas incluidos en el VII Convenio General del Sector de la Construcción. Entre sus fines se encuentra el fomento de la formación profesional, desarrollando planes de capacitación tanto para ocupados como para desempleados, adaptando la enseñanza a las demandas reales del sector y garantizando una formación de calidad.

Desde 2015, la Fundación ha ejecutado planes de formación sectoriales financiados por el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, y por el SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este nuevo proyecto incluye un amplio catálogo de acciones formativas, dentro de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil.

Entre ellos se encuentran: Operario de maquinaria, operario de conservación de carreteras (COEX), Encargado de obra de edificación, Operario de mantenimiento y rehabilitación de edificios, Operario de Construcción Industrializada, Operario de Energías Renovables, Operario de trabajos de albañilería y Peón construcción de edificios.

Todos los itinerarios van acompañados de formación que se complementan con acciones en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y técnicas operativas esenciales para el sector. Entre los contenidos destacan PRL para operadores de equipos manuales, trabajos de albañilería, pintura, aparatos elevadores, montadores de escayola y placas de yeso, prevención en trabajos en altura, montaje de andamios apoyados, seguridad en espacios confinados, técnicas de acceso mediante cuerdas y operaciones con plataformas elevadoras móviles de personal (categorías 3A y 3B). Este plan fue diseñado por la Fundación en base a las necesidades formativas específicas del sector.

Durante el año 2026, se prevé que 125 personas desempleadas, mayores de edad, completen los itinerarios formativos y acrediten su formación, adquiriendo competencias directamente aplicables en el sector de la construcción. Este proceso incrementa sus oportunidades de inserción laboral y contribuye a la profesionalización del sector en Canarias.

La Fundación Laboral de la Construcción reafirma su compromiso con el futuro del sector en Canarias, apostando por una formación de calidad, la mejora continua de las condiciones laborales y la seguridad en el trabajo. A través de iniciativas como este proyecto sectorial, la entidad continúa tendiendo puentes entre empresas y profesionales, impulsando la cualificación, la empleabilidad y la modernización de una actividad clave para el desarrollo económico y social del archipiélago.

Un esfuerzo sostenido que consolida a la Fundación como uno de los pilares fundamentales en la construcción de un sector más preparado, competitivo y seguro.