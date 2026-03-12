La foodtruck de Tenerife que se ha convertido en parada obligatoria por su bocadillo de cochino
Una parada perfecta para desayunar o almorzar un bocadillo entre semana
Los bocadillos forman parte del día de muchos tinerfeños. En la isla hay algunos que se encuentran en lugares desconocidos y no dejan indiferentes a quienes los prueban. Eso les ha pasado a los creadores de contenido @guachinchesmodernos, que probaron los bocadillos de La Pelirroja Foodtruck y no dudaron el recomendárselos a sus seguidores.
Ubicada en Las Eras, a pie de autopista, esta foodtruck se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan un desayuno o almuerzo rápido y con una buena relación calidad-precio.
Unos bocadillos que no te puedes perder
Aunque para muchos puede ser un descubrimiento, La Pelirroja Foodtruck lleva varios años trabajando en la zona, consolidándose como un punto perfecto para trabajadores, vecino o visitantes que circulen por la carretera.
Los creadores de contenido se decantaron por el bocadillo de cochino, elaborado con carne de cochino adobada, tomate y cebolla pochada. "Potasio no tiene, pero carne…", comenta Joana en el vídeo. Tal y como comentan, se nota que la carne está adobada el jugo que va soltando el bocadillo.
Además del de cochino, el puesto ofrece tres opciones más que son pollo, lomo o huevo, bacon y queso. Su servicio se completa con diferentes bebidas para acompañar el bocadillo y disfrutar de una parada rápida.
Horario y ubicación
La foodtruck abre de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, lo que lo convierte en una opción perfecta para desayunar o almorzar uno de sus bocadillos. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, aunque no cuenta con muchas reseñas, las que tiene destacan la textura y sabor de sus bocadillos.
Se encuentra en la carretera general Icor-Las Eras, uno zona de fácil acceso y con aparcamiento.
