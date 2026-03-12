El Colegio Hispano Inglés triunfa en las olimpiadas

El talento científico que se forma en las aulas del Colegio Hispano Inglés vuelve a situar a este centro educativo de Santa Cruz de Tenerife entre los referentes académicos del archipiélago. Los resultados obtenidos por su alumnado en las distintas olimpiadas científicas celebradas en el ámbito autonómico y universitario confirman una trayectoria marcada por la excelencia, el esfuerzo y una sólida apuesta por la enseñanza de las ciencias.

Cada curso, las olimpiadas académicas de disciplinas como Física, Química o Biología se convierten en un exigente escaparate del talento joven. En ellas participan estudiantes de segundo de Bachillerato de todo el distrito universitario de la Universidad de La Laguna, lo que convierte a estas pruebas en una auténtica competición de alto nivel académico. En este contexto, el Colegio Hispano Inglés ha logrado este año resultados especialmente destacados que reflejan tanto la preparación del alumnado como la dedicación del profesorado.

Uno de los hitos más significativos se ha producido en la Olimpiada de Física. En la fase local participaron un total de 56 estudiantes procedentes de distintos centros del distrito universitario de la Universidad de La Laguna. En una competición de gran exigencia técnica y conceptual, el primer puesto fue para un alumno del Colegio Hispano Inglés, Raúl Parra, estudiante de primero de Bachillerato. Su triunfo resulta aún más meritorio si se tiene en cuenta que esta olimpiada está dirigida principalmente a alumnos de segundo de Bachillerato, por lo que su participación y posterior victoria constituyen un logro poco habitual.

Junto a Raúl Parra, otros dos estudiantes del centro también firmaron una brillante actuación. Iker González y Gabriela Lindado, ambos de segundo de Bachillerato, obtuvieron respectivamente el tercer y el cuarto puesto en la clasificación final. De esta manera, tres alumnos del Colegio Hispano Inglés lograron situarse entre los cuatro mejores de toda la competición, un resultado que evidencia el alto nivel académico alcanzado por el alumnado del centro.

Gracias a su primer puesto en la fase local, Raúl Parra representará a la Universidad de La Laguna en la fase nacional de la Olimpiada de Física, que se celebrará en Zaragoza entre los días 10 y 13 de abril. Allí se reunirán los mejores estudiantes de España en esta disciplina para enfrentarse a nuevas pruebas teóricas y experimentales que pondrán a prueba su capacidad científica. La presencia del joven tinerfeño en esta cita nacional supone, además, un reconocimiento al trabajo que se desarrolla en el ámbito educativo de Canarias.

Los éxitos del colegio no se limitan al ámbito de la Física. También en la Olimpiada de Biología el alumnado del centro ha logrado una destacada presencia. Los estudiantes de segundo de Bachillerato Vivek Chetwani Dadlani y Miguel Rodríguez González se proclamaron finalistas en la XXI Fase Autonómica de la Olimpiada de Biología, celebrada el pasado 23 de enero de 2026 en la Sección de Biología de la Universidad de La Laguna.

Tras superar las exigentes pruebas de esta fase regional, ambos alumnos representarán a la Comunidad Autónoma de Canarias en la XXI Fase Nacional de la Olimpiada de Biología, que tendrá lugar entre los días 12 y 15 de marzo en Santander, en Cantabria. Su clasificación confirma el excelente nivel científico alcanzado por los estudiantes y el trabajo de preparación realizado en el centro bajo la coordinación del profesor Carlos Díaz.

La cadena de buenos resultados continúa también en el ámbito de la Química. En este caso, tres alumnas del colegio han logrado clasificarse para la siguiente ronda de la Miniolimpiada Canaria de Química, una competición dirigida al alumnado de Educación Secundaria. Claudia Campos, Elena Pérez y Kyriam Sanfiel, estudiantes de tercero de la ESO, superaron la primera fase celebrada el pasado 6 de febrero y participarán en la segunda fase que tendrá lugar el próximo 2 de junio en la Sección de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

Alumnos representantes en las Olimpiadas de Física / El Día

Estos resultados se suman además a la participación del alumnado de segundo de Bachillerato en las Olimpiadas de Química, cuyos resultados finales aún están pendientes de publicarse. La clasificación de varios estudiantes para las fases posteriores confirma, en cualquier caso, la consolidación de una dinámica de éxito en estas competiciones científicas.

El Colegio Hispano Inglés, con décadas de trayectoria en el ámbito educativo de Tenerife, ha consolidado una cultura académica orientada a la excelencia. El éxito en estas competiciones es el resultado de muchas horas de estudio, preparación y acompañamiento. Profesores y alumnos comparten un mismo objetivo: alcanzar el máximo nivel de formación posible y demostrar que el talento científico también se cultiva con intensidad en las aulas canarias.

El esfuerzo conjunto de estudiantes y profesorado vuelve a situar al Colegio Hispano Inglés en el mapa de la excelencia educativa, demostrando que la pasión por el conocimiento y el compromiso con la formación siguen siendo las mejores herramientas para construir el futuro.