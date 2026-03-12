¿Cuándo es la romería de San Marcos de Tegueste?
Alrededor de 200 efectivos velarán por la seguridad de la jornada
La época de romerías en Canarias se acerca. Y, como cada año, emergen las ganas de ponernos los trajes tradicionales, escuchar folclore y bailar con nuestras orquestas. Porque si hay algo que nos gusta a los canarios es disfrutar de nuestras fiestas y, una vez que han pasado los carnavales, la mente está puesta en las romerías y bailes de magos.
Una de las primeras en celebrarse y de las más esperadas por los tinerfeños es la romería de San Marcos, en Tegueste. También es de las más multitudinarias y, por ello, el Ayuntamiento ya trabajan en el plan de seguridad, que contará con unos 200 efectivos que velarán por el bienestar de los asistentes.
Pero, ¿sabes cuándo se celebra la romería de San Marcos?
Si no eres de esos que se apunta de un año para otro la celebración de su fiesta favorita, no te preocupes. Porque te contamos qué día tendrás que tener preparado tu traje de mago para acudir a Tegueste.
Celebración de la romería
Como cada año, la celebración de la romería de San Marcos se celebrará el último domingo del mes de abril, que en este año será el día 26. Una jornada en la que, si el tiempo acompaña, todos los caminos de la isla guiarán a Tegueste.
Solo hay que tener en cuenta que cada año miles de vecinos de diferentes puntos de la isla ponen rumbo a este municipio de la Comarca Nordeste para disfrutar de unas de las fiestas más emblemáticas. En 2025, por ejemplo, el Ayuntamiento estimó que asistieron unas 20.000 personas.
Operativo de seguridad
Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre la cita de este año, lo que sí que se ha anunciado es el operativo de seguridad, que estará compuesto, entre otros, por:
- 26 policías locales
- 90 guardias civiles
- 18 policías de la Policía Canaria
- 30 miembros de otros cuerpos de seguridad y protección civil
