Caso Tradex: la Audiencia Provincial condena por estafa a Daswani a ocho años de prisión y absuelve a su socio Pomares

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a Mukesh Daswani Daswani a ocho años de prisión por un delito de estafa agravada, con multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios, además de la obligación de indemnizar a los perjudicados en más de 1,9 millones de euros más intereses.

Al mismo tiempo, el tribunal lo absuelve de los delitos de frustración de la ejecución y alzamiento de bienes. La resolución judicial, notificada este jueves a las partes también absuelve a Francisco Imobach Pomares de todos los delitos que se le atribuían y deja igualmente absuelta a la mercantil Pomares & Daswani S.L. en cuanto a su responsabilidad penal, aunque esta sociedad deberá responder civilmente para resarcir a dos víctimas concretas. La sentencia mantiene además la prisión provisional de Daswani en caso de que el fallo sea recurrido en apelación.

En cuanto a la pareja sentimental de Daswani, que estaba acusada del delito de estafa a título lucrativo, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la condenan a devolver 34.000 euros.

Indemnización a las víctimas

La sentencia establece que el condenado deberá indemnizar a las víctimas “no por las cifras reflejadas en los contratos ni por las rentabilidades prometidas, sino por el dinero efectivamente perdido como consecuencia de la estafa, al considerar nulos esos contratos y derivar el resarcimiento directamente del delito”. Además, la Sala incrementa en un 20% las cantidades dejadas de percibir para compensar la privación del dinero, el deterioro patrimonial y la incertidumbre sufrida durante los cuatro años que se ha tardado en culminar esta causa, de modo que la suma total de las indemnizaciones fijadas para las víctimas asciende a 1.926.275 euros, a los que se añaden los intereses.