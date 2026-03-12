El amor más trágico de la ópera llega a Tenerife este domingo con Airam Hernández y Sofía Esparza
Una nueva producción de 'Roméo et Juliette' convierte el Auditorio en un teatro parisino del siglo XIX y apuesta por una lectura generacional de la obra de Gounod
El Auditorio de Tenerife levanta el telón este domingo, 15 de marzo, para estrenar una nueva producción propia de 'Roméo et Juliette', la ópera de Charles Gounod inspirada en la tragedia de Shakespeare. Cuatro funciones , los días 15, 17, 19 y 21, a las 19:30 horas pondrán en escena una propuesta que combina lirismo, dramatismo y una mirada contemporánea sobre el conflicto entre generaciones.
Al frente del reparto, el tenor tinerfeño Airam Hernández y la soprano navarra Sofía Esparza encarnan a los amantes más célebres de la historia de la literatura, en una versión que va más allá del romanticismo clásico para subrayar la tensión entre el odio heredado y la rebeldía juvenil.
Un teatro dentro del teatro
El director de escena, André Heller-Lopes, traslada la acción a un teatro parisino del siglo XIX con balcones dorados incluido el icónico de Juliette que aparece parcialmente en restauración. Esa imagen, lejos de ser decorativa, funciona como metáfora: un pasado opulento que necesita ser reinterpretado por una nueva generación.
La producción sitúa la acción entre los años sesenta y setenta, reforzando la idea del choque entre adultos aferrados a estructuras patriarcales y jóvenes decididos a romper con el rencor familiar a través del amor. La escenografía de Renato Theobaldo, la iluminación de Gonzalo Córdova y el vestuario de Sofia di Nunzio completan una propuesta visual de contrastes entre luz y oscuridad.
Además, el montaje cuenta con un componente educativo: alumnado de tres centros canarios (IES La Orotava-Manuel González Pérez, IES Mencey Acaymo de Güímar y CIFP Tony Gallardo) ha participado en la construcción de elementos escenográficos.
Un gran elenco y la Sinfónica de Tenerife
Junto a Hernández y Esparza, el elenco reúne al bajo-barítono Simón Orfila como Frère Laurent, al barítono Fernando Campero como Mercutio, a Christina Campsall como Stéphano y a Belén Elvira como Gertrude, entre otros solistas.
La dirección musical corre a cargo de José Luis Gómez, al frente de la Sinfónica de Tenerife, mientras que el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo está dirigido por Miguel Ángel Arqued. También participa un cuerpo de baile del Centro Internacional de Danza Tenerife, reforzando la dimensión escénica del montaje.
Más que una historia de amor
La música de Gounod, que fusiona el lirismo italiano con la elegancia francesa, sirve aquí para intensificar una lectura centrada en el conflicto intergeneracional. La orquesta y el coro no solo acompañan la acción, sino que la impulsan, subrayando el contraste entre la violencia estructural del mundo adulto y la pureza del sentimiento juvenil.
Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Auditorio de Tenerife, en taquilla o por vía telefónica. Además, el Cabildo mantiene la iniciativa Lanzadera Ópera, con transporte gratuito en guaguas de TITSA desde Adeje y Buenavista para facilitar la asistencia a las funciones.
