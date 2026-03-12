La Aemet reactiva el aviso amarillo por fuertes vientos este viernes en Tenerife

Vuelven los fuertes vientos a Tenerife. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa nuevamente el aviso amarillo a partir de las 21:00 horas de este viernes.

En concreto, se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por horas, especialmente en el litoral sureste, extremo oeste y zonas altas del suroeste de la isla.

Los fuertes vientos afectarán igualmente al resto de islas de la provincia occidental, donde también se irá activando el aviso durante la jornada. En El Hierro y La Palma, además, habrá aviso amarillo por fenómenos costeros por viento del Noreste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Previsión del tiempo

La previsión del tiempo para la isla de Tenerife para este viernes indica que habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y noroeste a últimas horas. La calima se dejará notar en concentraciones más significativas en cumbres y vertientes sur.

Las temperaturas máximas, por su parte, estarán en ligero a moderado ascenso, que podrá ser notable en la vertiente suroeste y medianías del norte; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Podrán registrarse heladas débiles en cumbres centrales.

Viento moderado del noreste en zonas bajas; fuerte y de componente este en medianías y cumbres durante la primera mitad del día, cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en cumbres centrales y en la Cordillera Dorsal, pudiendo extenderse ladera abajo de la fachada noroeste.

La Punta de Hidalgo bajo una capa de calima, archivo. / María Pisaca

Por la tarde aumentará a fuerte en zonas bajas cuando serán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes en el extremo noroeste y vertiente sureste, afectando especialmente en el litoral.

Previsión general

Por su parte, en cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet prevé intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, abriendo amplios claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas e islas.

Calima, con las concentraciones más significativas en zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en cumbres y vertientes sur de las islas montañosas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en vertientes suroeste donde el ascenso podrá ser notable.

Viento predominantemente moderado del noreste en costas y fuerte de componente este en medianías y cumbres, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes con orientación sur y orientación oeste. Al final del día se intensificará el viento en zonas bajas, mientras que en medianías y cumbres girará a noreste.