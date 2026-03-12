La Aemet prevé un jueves lluvioso, con vientos fuertes y heladas en la cumbre en Tenerife

Este jueves en Canarias se alternarán cielos nubosos con la presencia de calima, aunque las lluvias serán generalmente débiles. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique, con rachas muy fuertes en algunos puntos, mientras que las temperaturas experimentarán un leve ascenso, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 16 grados en ambas capitales. El viento será de componente alisio, con intensidad moderada a fuerte, y con rachas ocasionales muy fuertes en algunas áreas. A lo largo del día, se irá suavizando, girando hacia el este en las zonas altas, lo que provocará brisas en ciertas costas.

En el mar, se prevé viento del nordeste, con fuerza entre 5 y 6, y ráfagas que podrían alcanzar fuerza 7, lo que generará marejada fuerte y mar gruesa. Además, se espera mar de fondo del norte o noroeste, con olas entre 1 y 3 metros, según informa Efe.

La previsión, por islas:

Tenerife

Cielos nubosos predominarán en el norte, con lluvias débiles, especialmente en el nordeste, durante la primera mitad del día. En las cumbres centrales, el cielo será mayormente despejado o ligeramente nuboso. En el resto de la isla, los intervalos nubosos disminuirán a cielos poco nubosos hacia la tarde, con la excepción del oeste. Las temperaturas mínimas no cambiarán mucho, mientras que las máximas ascenderán ligeramente en las zonas altas. Pueden registrarse heladas débiles en las cumbres centrales. El viento será moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste a primeras horas, y luego disminuirá a moderado y girará hacia el este flojo en las cumbres. En las costas del oeste, habrá brisas.

Temperaturas mínimas y máximas:

Santa Cruz de Tenerife: 16/21°C

La Palma

El norte y el este estarán nubosos o cubiertos, con lluvias débiles, que pueden ser localmente moderadas o persistentes, sobre todo en el nordeste durante la mañana. En el oeste, se esperan intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas ascenderán ligeramente en las zonas altas. El viento será moderado a fuerte, disminuyendo a moderado y girando a componente este en las zonas altas. Rachas muy fuertes pueden presentarse en las cumbres y en la zona de El Paso, y también en la vertiente noroeste y el extremo sur durante la madrugada. Brisas en la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas:

Santa Cruz de La Palma: 14/19°C

La Gomera

En el norte predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles, especialmente en las medianías y durante la primera mitad del día. En el sur, se darán intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con un leve ascenso en las máximas en las zonas altas. El viento será moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en las cumbres, las vertientes este y noroeste, y las medianías del sur a primeras horas. Luego, disminuirá a moderado y girará hacia el este en las zonas altas. Habrá brisas en las costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas:

San Sebastián de La Gomera: 16/21°C

El Hierro

El cielo estará mayormente nuboso en el norte, con lluvias débiles, sobre todo en el nordeste, durante la primera mitad del día. En el sur, habrá intervalos nubosos, con cielos más cubiertos por la tarde. Las temperaturas apenas variarán, con ligeros ascensos en las máximas de las zonas altas. El viento será moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las cumbres, las vertientes sureste y oeste, y las medianías del sur a primeras horas. A medida que avance el día, el viento disminuirá a moderado y girará hacia el este en las zonas altas. En las costas suroeste, habrá brisas.

Temperaturas mínimas y máximas:

Valverde: 12/15°C

Gran Canaria

En el norte, los cielos estarán nubosos, con lluvias débiles, especialmente en las medianías y durante la primera mitad del día, abriéndose algunos claros en las costas por la tarde. En el resto de la isla, los intervalos nubosos disminuirán a cielos poco nubosos en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas ascenderán ligeramente en las zonas altas. El viento será moderado a fuerte, con posibles rachas muy fuertes en las cumbres y en las vertientes noroeste y sureste durante las primeras horas. El viento disminuirá a moderado y girará hacia el este en las zonas altas, mientras que las costas suroeste recibirán brisas.

Temperaturas mínimas y máximas:

Las Palmas de Gran Canaria: 16/20°C

Fuerteventura

Habrá intervalos nubosos que tenderán a poco nubosos a partir del mediodía. Existe la posibilidad de calima ligera por la tarde, especialmente en las alturas. Las temperaturas mínimas permanecerán prácticamente igual, y las máximas subirán ligeramente. El viento será moderado a fuerte durante la madrugada, con algunas rachas muy fuertes, especialmente en zonas interiores y al sur de Jandía. Posteriormente, disminuirá a moderado y cambiará hacia el este durante la mañana, con predominio del sureste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas:

Puerto del Rosario: 15/22°C

Lanzarote

Habrá intervalos nubosos, que se tornarán poco nubosos a partir del mediodía. La probabilidad de calima ligera aumentará por la tarde, especialmente en altura. Las temperaturas mínimas se mantendrán casi igual, y las máximas aumentarán ligeramente. El viento será moderado a fuerte por la madrugada, con algunas rachas muy fuertes localmente. Luego disminuirá a moderado y cambiará hacia el este moderado durante la mañana, con predominio del sureste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas:

Arrecife: 14/23°C