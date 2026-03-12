El abandono de enseres conlleva multas de hasta 6.000 euros en Santa Úrsula. El concejal de Parques y Jardines, Samuel Hernández Rodríguez (AISU), señala esta cifra como una de las posibles sanciones a las que se enfrentan los autores del último vertido de enseres. Un colchón, muebles de diferente tipo, cajas de plástico, maderas y hasta colchas o mantas aparecieron en la zona de La Calzada. El Ayuntamiento localizó a algunos de los presuntos infractores y la Policía Local levantó acta. El área de Hacienda y Recaudación del Consistorio estudia qué multa debe aplicarse en base a la legislación medioambiental vigente, ya que no se cuenta aún con una ordenanza municipal al respecto.

Aumento de la vigilancia y del servicio

El Gobierno local aumentó la vigilancia policial en los últimos meses ante las conductas incívicas registradas en las calles Majuelos, Fuente Gonzalo y La Calzada. Hernández Rodríguez asegura que "los vecinos de la zona son los que nos avisan de que alguien está dejando basura donde no debe". Recuerda que el servicio de recogida funciona a través de la Mancomunidad del Nordeste llamando por teléfono de manera gratuita o a través de Whatsapp. "Antes solo funcionaba tres veces a la semana, pero ahora pasa prácticamente todos los días", sostiene.

A pesar de la ampliación, este comportamiento incívico se repite en las zonas "más escondidas de Santa Úrsula. Incluso identificamos que las personas que cometen la infracción proceden de puntos cercanos al municipio, pero vienen hasta aquí para depositar la basura", declara el edil. Explica que, a pesar de que el Ayuntamiento realiza campañas de concienciación para el uso del servicio, "sigue habiendo personas que prefieren tirar lo que no quieren en su casa en la calle, al lado de algún contenedor o en cualquier sitio".

Trabajando en la ordenanza

Aunque los episodios de abandono de enseres se registran desde hace más de cinco años, el Ayuntamiento de Santa Úrsula no cuenta con una ordenanza reguladora específica que permita sancionar la acción. El concejal santaursulero explica que están gestionando la publicación de la norma municipal a través de la Mancomunidad del Nordeste.

Identifica que "en los períodos de Navidad y el inicio del curso escolar, por ejemplo, se cometen aún más este tipo de infracciones". Aún así, Samuel Hernández afirma que "ha mejorado bastante el comportamiento, pero aún queda mucho trabajo por hacer".