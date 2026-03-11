Viajar a Oriente Medio tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán: consejos para pasajeros y turistas

Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero han obligado a países del Golfo Pérsico y otras zonas de Asia a cerrar sus espacios aéreos, provocando la cancelación de más de 30.000 vuelos con destino a estos lugares.

Miles de españoles se han visto obligados a cambiar sus planes, pues países como Irán, Israel, Irak, Jordania, Líbano, Kuwait, Barhein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán se han visto afectados, generando dudas sobre las alternativas a las que se pueden optar en estas ocasiones.

Si buscas viajar a algunas de estas zonas en las próximas fechas, estas son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:

Si no es de extrema necesidad, se recomienda posponer o cancelar el viaje con destino a zonas afectadas por el conflicto y consultar con frecuencia los estados de los vuelos antes de viajar en caso de que no pueda atrasarse. Contar con un seguro que cubra cualquier imprevisto en caso de verse involucrado en una situación peligrosa y contar con la posibilidad de verse obligado a permanecer en el extranjero más tiempo del previsto. Inscribirse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores para poder recibir avisos de seguridad y facilitar la atención en situaciones de emergencia.

Limitar los desplazamientos innecesarios

Si el viaje no puede ser pospuesto o cancelado, debe de tener en cuenta que muchas de las aerolíneas afectadas están aplicando diferentes medidas para mantener las conexiones, como desviar vuelos para evitar espacios peligrosos, suspender temporalmente algunas rutas o permitir cambios de fechas y reembolsos a los pasajeros.

Los aeropuertos con más conexiones, como Dubái, Abu Dhabi o Doha, están registrando cancelaciones y retrasos, por lo que se recomienda a los viajeros prever posibles modificaciones en sus itinerarios y mantenerse informados antes cualquier cambio.

En caso de encontrarse en estos países durante el conflicto, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales. También se aconseja limitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros mientras la situación siga evolucionando.