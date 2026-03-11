Viajar a Oriente Medio tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán: consejos para pasajeros y turistas
Más de 30.000 vuelos con destino a países como Emiratos Árabes Unidos y Qatar han sido cancelados debido al cierre de espacios aéreos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
María Robayna
Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero han obligado a países del Golfo Pérsico y otras zonas de Asia a cerrar sus espacios aéreos, provocando la cancelación de más de 30.000 vuelos con destino a estos lugares.
Miles de españoles se han visto obligados a cambiar sus planes, pues países como Irán, Israel, Irak, Jordania, Líbano, Kuwait, Barhein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán se han visto afectados, generando dudas sobre las alternativas a las que se pueden optar en estas ocasiones.
Si buscas viajar a algunas de estas zonas en las próximas fechas, estas son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:
- Si no es de extrema necesidad, se recomienda posponer o cancelar el viaje con destino a zonas afectadas por el conflicto y consultar con frecuencia los estados de los vuelos antes de viajar en caso de que no pueda atrasarse.
- Contar con un seguro que cubra cualquier imprevisto en caso de verse involucrado en una situación peligrosa y contar con la posibilidad de verse obligado a permanecer en el extranjero más tiempo del previsto.
- Inscribirse en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores para poder recibir avisos de seguridad y facilitar la atención en situaciones de emergencia.
Limitar los desplazamientos innecesarios
Si el viaje no puede ser pospuesto o cancelado, debe de tener en cuenta que muchas de las aerolíneas afectadas están aplicando diferentes medidas para mantener las conexiones, como desviar vuelos para evitar espacios peligrosos, suspender temporalmente algunas rutas o permitir cambios de fechas y reembolsos a los pasajeros.
Los aeropuertos con más conexiones, como Dubái, Abu Dhabi o Doha, están registrando cancelaciones y retrasos, por lo que se recomienda a los viajeros prever posibles modificaciones en sus itinerarios y mantenerse informados antes cualquier cambio.
En caso de encontrarse en estos países durante el conflicto, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales. También se aconseja limitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros mientras la situación siga evolucionando.
